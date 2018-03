NOTICIAS

La sensata reflexión del juez Bosch que muchos aplauden sobre la "admirable" actitud de la madre de Gabriel "La madre de Gabriel pide que no circule la rabia y que no se manipule su dolor. Algunos siguen obcecados en que sienta odio, aunque ella admirablemente no desee sentirlo. El crimen siempre ha acompañado a la humanidad, pero es opcional elegir entre civilización o barbarie".