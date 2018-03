¿Recuerdas a la hipopótamo que se coló en una pedida de mano? Ya tiene novio

Fiona ya tiene novio. Si lo acepta. Se llama Timothy, es un hipopótamo del zoo de San Antonio (Texas, EEUU) y se ha puesto en contacto con ella a través de Twitter.

Para los que no la recuerden, Fiona se hizo famosa hace unos meses por acaparar todo el protagonismo en una pedida de mano en el zoo de Cincinnati, en Ohio (EEUU). Allí, Nick Kelble pidió matrimonio a su novia Hayley Roll. Ambos estaban esperando en cola para hacerse una foto con la joven hipopótamo, una hembra de nueve meses, según relató la chica, y se coló en la foto.

La publicación de la joven en Instagram alcanzó más de 3.600 Me gusta gracias a la hazaña del animal, a la que la pareja había estado visitando desde que nació.

3,669 Likes, 326 Comments - Hayley Roll (@hayley_roll) on Instagram: "We're so happy Fiona could be there on our special day ❤ here's to many more years of going to zoos..."

Ahora Fiona ha conquistado el corazón de otro hipopótamo, de nombre Timothy.

Dear Fiona,



My name is Timothy. I have seen you on the internet at the @CincinnatiZoo & you are the most beautiful hippo I have ever seen! Perhaps we can meet someday and be boyfriend and girlfriend? I am single and available. #HippoSwipeRight #TeamFiona



Sincerely,

Timothy pic.twitter.com/jaUoNZdbFg