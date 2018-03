Trump destituye a su secretario de Estado y lo reemplaza por el actual director de la CIA

Donald Trump ha hecho por enésima vez de Donald Trump. Es decir: ventilarse un asunto incómodo vía Twitter.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado a través de la red social la destitución de su secretario de Estado (equivalente al de ministro de Asuntos Exteriores), Rex Tillerson, con quien mantenía serias discrepancias en política exterior desde el mismo momento de su nombramiento.

"Rex y yo (...) nos llevamos bastante bien, pero discrepamos en cosas", ha asumido Trump poco después ante los periodistas. "El acuerdo con Irán pensé que era terrible, él pensó que estaba bien. Yo quería romperlo o hacer algo, él se sentía un poco diferente. Entonces... realmente no estábamos pensando lo mismo".

En sustitución de Tillerson entra Mike Pompeo, actual director de la CIA. "¡Hará un gran trabajo! Gracias a Rex Tillerson por su servicio. Gina Haspel será la nueva directora de la CIA, la primera mujer en ser elegida para el cargo. ¡Felicidades a todos!", ha escrito Trump en su perfil de la red social Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!