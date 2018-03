Tuitea...si te atreves": Amnistía denuncia las leyes antiterroristas que restringen la libertad de expresión en España

"Tuitea...si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España". Ese es el título del último informe de Amnistía Internacional, presentado hoy, en el que la organización repasa cómo la llamada Ley Mordaza y el reformado Código Penal están sirviendo para condenar a artistas y usuarios de las redes sociales, limitando la libertad de expresión.

Su investigación concluye que se produce un "uso abusivo" de las leyes contra el enaltecimiento del terrorismo en nuestro país. Las cifras hablan por sí mismas: en 2011, sólo una persona fue condenada por enaltecimiento del terrorismo. El año pasado, en cambio, hubo 31. En 2016 se alcanzó el máximo de condenas: 35. Por la Audiencia Nacional han pasado periodistas, artistas y usuarios de redes sociales en aplicación del artículo 578 del Código Penal, hasta 119 desde 2011, la mitas de ellos en los dos últimos años. La ONG insiste en que esas bridas llevan a las personas "a autocensurarse por miedo a sufrir la represión".

Desde 2015, coincidiendo con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, es cuando se han disparado las cifras. Desde entonces, "las autoridades han impuesto decenas de miles de multas a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", lamenta AI para criticar la "imprecisión" y generalidad de la redacción de las disposiciones antiterroristas españolas.

EVOLUCIÓN DE CASOS

Y es que, además, la inmensa mayoría, nueve de cada diez, fueron procesados en relación a grupos armados "internos, disueltos o inactivos actualmente": de las 117 sentencias dictadas en este periodo en relación con el "enaltecimiento", solo 14 estaban relacionadas con bandas extranjeras como el Estado Islámico.

De ahí que destaque que la mayor parte de los casos no cumplen con uno de los requisitos establecidos en el derecho internacional sobre restricciones de la libertad de expresión, y es que éstas se acometan cuando sean estrictamente necesarias y proporcionales para el fin legítimo de la seguridad nacional.

