Ana Julia exigió al padre de Gabriel que vetara a una reportera de 'El Programa de Ana Rosa' tras una entrevista

La reportera de El programa de Ana Rosa Lucía Valero ha desvelado que tras su entrevista el viernes 2 de marzo al padre de Gabriel y a la presunta asesina del niño, Ana Julia Quezada la vetó y la llegó a insultar —según informa Fórmula TV—.

"Se mostró incómoda con las cámaras", rememora, antes de afirmar que le constaba que, "después de esas cuatro horas junto con la familia, sin cámaras, simplemente acompañando a Ángel y al resto de miembros de la familia, ella pidió que no volviera a entrar esa periodista en la casa y que no se fiaba de mí".

Valero matiza además que los insultos de Ana Julia llegaron cuando le contó al padre de Gabriel cómo se realizaba el operativo de investigación, lo que "no le gustó": "Supongo que todas esas instrucciones y todo este ánimo y apoyo diciéndole que lo iban a encontrar, no le gustó", considera.

Ante la pregunta de Ana Rosa Quintana de cómo era la asesina confesa en las distancias cortas, la reportera no lo dudó en sus explicaciones: "No era la misma frente a las cámaras que detrás", ha matizado, antes de asegurar que "durante aquellas cuatro horas no la vi compungida, ni abatida, ni soltó una lágrima".

"Los que sí estaban destrozados eran Ángel, la abuela y el resto de la familia", asegura, antes de explicar que "hubo un momento en el que Ángel comentó que si no aparecía Gabriel, qué iba a ser de él, que no le iba a quedar nada en la vida", a lo que ella espetó "me tienes a mí, Ángel".

