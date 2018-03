'Buffy Cazavampiros' podría volver si se cumple esta condición

No es la primera vez que esta cuestión se discute en Fox —la cadena que tiene los derechos de la producción—, Gary Newman, el director de la cadena, aseguró este martes a Variety que se ha hablado "frecuentemente" de la vuelta de Buffy. "Es algo de lo que hablamos mucho y Joss Whedon es uno de los mejores creadores con los que hemos trabajado", contó el directivo, quien aclaró que el regreso se producirá cuando Whedon quiera. "Cuando Joss decida que es el momento, lo haremos. Hasta que no lo diga, no pasará".

La serie, que cumplió recientemente 21 años, se emitió durante cinco temporadas con la compañía WB y en las dos últimas lo hizo con United Paramount Network, hasta 2003 que dejó de emitirse. Aunque los personajes se mantuvieron en una serie de comics y novelas gráficas, los fans siempre han pedido más.

"La mayoría de las veces, cuando relanzamos algo es porque el creador viene y nos dice: 'Tengo otra historia que contar", aclaró Newman en la entrevista. "Me parece que si no hay un verdadero sentimiento de nostalgia, un seguidor apasionado demostrando que todavía quieren algo, no volvería a emitir una producción". Newman bromeó entonces con que "no podría haber salido vivo del edificio" si hubiese anunciado el regreso allí mismo.

Whedon, que actualmente dirige la gran producción de Los Vengadores, se ha mostrado reacio a volver a lanzar la serie que le dio el salto a la fama. "He estado intentando deliberadamente avanzar y hacer algo un poco diferente", contó el director a la revista Entertainment Weekly con motivo de la reunión del reparto de la serie en 2017. "Lo bueno de esto es que todo el mundo está genial y la serie va sobre crecer y madurar".