Las declaraciones más surrealistas sobre Stephen Hawking que escucharás nunca

La muerte de Stephen Hawking ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales, donde se está recordando la vida y el trabajo del físico. Pero al hilo de la noticia están resurgiendo también algunos momentos en los que se habló sobre el científico.

Es el caso de un tuit que acumula casi 6.800 retuits y más de 8.700 me gusta. Se trata de un vídeo en el que el presidente de la Asociación de Abducidos de Compostela, una agrupación inventada en clave de humor, asegura: "Stephen Hawking de agujeros negros y cosas de este tipo sabe mucho, pero de aliens no tiene ni puta idea. Porque vale, ves un alien, un tipo de dos metros, con forma de lagarto, amarillo y tal, y acojona. Pero después son unas bellísimas personas. Las veces que me han tenido abducido he tomado licor de hierbas con ellos sin parar".

Lo mejor que se ha dicho de Hawking es esto. Y punto. pic.twitter.com/Ww4PcWTSYN — Óscar Cuevas (@CuevasMoral) 14 de marzo de 2018

Las declaraciones de este vídeo están extraídas de otro vídeo de YouTube de la misma asociación. En él, explican que para el científico Stephen Hawking "es perfectamente racional considerar la existencia de vida extraterrestre en otros planetas". Sin embargo, aconseja que "el ser humano evite cualquier contacto con los extraterrestres, ya que podría ser peligroso". Tras esta afirmación, "la Asociación de Abducidos de Compostela toma la palabra para salir en defensa de los Alienígenas". Una broma que se hizo famosa en su momento y que ha resurgido en las redes.