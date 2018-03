Marta Sánchez arremete contra Jordi Évole en 'El Hormiguero'

Marta Sánchez ha ido a divertirse a El Hormiguero y ha tratado el tema estrella de lo que va de año: la letra que compuso para el himno de España y que gustó a muchos.

"El himno nacional es patrimonio nacional. Está mega protegido y no podemos ni yo ni nadie hacer lo que queramos con él. No soy la primera que le ponga letra, aunque sí de las que más revuelo armé", ha confesado la ex de Olé Olé a Pablo Motos.

Pero no todo fueron halagos, Jordi Évole se mostró muy crítico con Sánchez y cargó duramente contra ella en su visita a El Hormiguero el pasado mes de febrero.

"Hoy en este país se han manifestado pensionistas reclamando una pensión digna, que han tenido una subida, en el mejor de los casos, de un euro y medio. Una vergüenza. Para mí esos son los patriotas y no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España", dijo Évole.

Marta Sánchez tenía guardadas las palabras del presentador de Salvados y no pasó por alto la opción de responder:

"Jordi, mis flores favoritas son las peonias rosas, por si quieres compensar tu metedura de pata. Tributo en España desde que empecé a cantar con los 19 años. Incluso lo que gano fuera, lo traigo aquí", aseguró.

En cuanto a qué haría con los royalties en caso de que el himno de España llevase la letra que ella compuso se muestra clara: "No voy a ganar ni un solo duro porque, si se legaliza, los derechos los voy a ceder a todos los españoles a pensionistas o colegios".