Neus Asensi se arrepiente de hacer 'Torrente' y muestra que Santiago Segura la ha bloqueado

La primera película de Torrente, Torrente, el brazo tonto de la ley, cumplió este martes 20 años. Lejos de enorgullecerse, Neus Asensi publicó un tuit en su perfil en el que decía que no tendría que haber grabado la cinta de Santiago Segura. En la película, la actriz daba vida a Amparo, la prima de Rafa (Javier Cámara), prostituta y una de las mujeres más deseadas por el protagonista.

Además, Asensi compartió una captura de cómo podía ver el perfil de Segura junto a un mensaje con un tono irónico: "Suerte en la vida amiguete y recuerda: el karma existe".

Este bloqueo fue prácticamente la única manifestación que hizo Santiago Segura al respecto, que contestó a un tuit de un usuario sobre la "bronca" quitándole hierro y asegurando que tenía "nada malo que decir de Neus".

Pues es que no puedo entrar en la polémica... no tengo nada malo que decir de Neus. Lo que sí me gustaría es hablar con ella para saber que le ha pasado. La última vez que trabajamos juntos en "La Reina de España" no había ningún problema.