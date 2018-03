Trump califica a los inmigrantes mexicanos de escaladores profesionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este martes en su visita en California a los prototipos del muro fronterizo que quiere que esta infraestructura sea "lo más grande posible" y que permita, de alguna manera, ver el lado mexicano de la frontera.

"Cuanto más grande sea, mejor, porque es muy difícil superarlo por arriba", ha dicho Trump a los medios tras inspeccionar los prototipos construidos en un área entre Otay Mesa (EE.UU.) y Tijuana (México).

El presidente de EE.UU. ha asegurado que "increíbles" escaladores profesionales no han podido trepar por algunos de estos prototipos, y destacó que están buscando un tipo de muro que permita cierta visibilidad del otro lado y que tenga hormigón o acero en su parte superior.

Asimismo, Trump ha defendido que el muro es "la primera y última defensa" de Estados Unidos para proteger su territorio.

If we don't have a wall system, we're not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall pic.twitter.com/NGqNueukvj