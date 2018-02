Los fans de Harry Potter se merecen un Dumbledore abiertamente gay

Una década después de que J. K. Rowling revelara que siempre había "pensado que [el director de Hogwarts Albus] Dumbledore era gay", los seguidores LGTBQ de Harry Potter y los aliados de la causa todavía están esperando a verse verdaderamente reflejados en el universo de la franquicia.

La nueva película del universo Potter, Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, mostrará a un joven Dumbledore (representado por el actor británico Jude Law) encabezando la lucha contra el mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Durante su adolescencia, Dumbledore y Grindelwald conectaron intensamente. Se hicieron inseparables a medida que urdían sus planes de llegar al poder y J. K. Rowling ha confesado que su relación era algo más que una amistad platónica.

No obstante, según el director, David Yates, la nueva película "no mostrará explícitamente" la orientación sexual de Dumbledore. ¿Por qué? Quizás porque David Yates tiene el ojo puesto en la taquilla de los países con menos aceptación de la comunidad LGTBQ. Quizás porque las películas con protagonistas homosexuales aún ocupan un espacio demasiado pequeño para justificar presupuestos de más de 200 millones de dólares. O quizás porque la película sucede años después de la adolescencia de Dumbledore y durante una guerra, cuando los amoríos quedan lejos de la mente de cualquiera. Con tres precuelas más en el horizonte, puede que haya una mayor exploración de la identidad de Dumbledore, pero el mensaje que está mandando David Yates en esta película es demasiado familiar para la comunidad LGTBQ: no pasa nada por ser homosexuales, pero no lo pregonéis mucho.

Durante décadas, los medios dominantes han relegado las historias queer a subtramas y se han reído a costa de la comunidad LGTBQ.

Los seguidores de Harry Potter no tardaron en expresar su decepción y acusar a J. K. Rowling de hacer promesas que no iba a mantener. Una fan tuiteó: "J. K. Rowling: '¡Sí, claro, Dumbledore es gay! Lo que pasa es que no lo he mencionado en los libros'. Nosotros: 'Ah, bueno, quizás lo hagan mejor en la película que se centra en Dumbledore'. Director: 'No, solamente es gay fuera del guion y de la pantalla. Es gay en vuestros corazones". J. K. Rowling regañó secamente a sus seguidores decepcionados, muchos de los cuales han crecido acostumbrados a sus frecuentes tuits en defensa de la comunidad LGTBQ. Hasta ahora, David Yates ha guardado silencio en respuesta a las críticas de los seguidores.

¿Qué significa que Dumbledore tenga permiso para ser homosexual en el imaginario colectivo pero no en los libros ni en la gran pantalla? ¿Qué mensaje les manda a los fieles seguidores que han estado esperando emocionados otra entrega del universo de Harry Potter? Que la franquicia de Harry Potter se une a una larga lista de películas en las todo lo queer queda relegado al plano de lo implícito.