Soy un debutante

Hoy sale mi primer disco.

Hice muchos, pero este es el primero.

Así lo siento.

Y en parte es así de verdad, porque como solista nunca había grabado canciones propias.

Fue duro porque había perdido el oficio de la composición, así que me ponía con el famoso papel en blanco y terminaba viendo los 100 mejores goles de Messi.

Pero luego de atravesar el desierto, he llegado ahora al oasis de escucharlo y disfrutarlo al máximo.

Por suerte entre mis defectos no está el de hacer algo y una vez terminado buscarle los fallos; que si no los busco los encuentro fácilmente; así que me lo paso bomba con mis cascos y el disco a tope de volumen.

Tuve la compañía de Fernando Polaino, Fernando Montesinos, Lucas Piedra Cueva, Tute Ostiglio en la composición, además de rescatar una canción que hicimos con Sabina hace muchos años y que solo se editó en la versión argentina de 19 días y 500 noches.

En casi todas las guitarras, el mago Julián Kanevsky, en el bajo David Salvador, a la batería Chilo y al teclado Luis Prado. También tocaron José Bruno, Pete Thomas, Ricardo Ruipérez, Javi Calequi, Fernando Montesinos, Al Petking (el gran colaborador de Dylan y los Stones) a la Pedal Steel Guitar, Diego Galaz al violín y Dani Herrero al saxo.

Miss Bolivia, la gran rapera argentina exprime la canción Ni una Menos sobre la violencia de género y la dulce voz de Guada Álvarez comparte una Amarga emoción que queda después de una discusión de pareja.

En labores de producción me ayudaron Irina Aizencang y Lucas Piedra Cueva, que además lo grabó solo. Y las mezclas corren a cargo del gran Carlos Raya.

Sin todos ellos no hubiera sido posible. Estoy muy ilusionado, como un niño con zapatos nuevos.

Me gusta mucho el disco. Ojalá algunos de ustedes opinen lo mismo.