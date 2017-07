Con alma mexicana y sentimiento español, el Auditorium Parco della Musica de Roma adquiere otro color

El Auditorio Parco della Musica de Roma. Concierto al aire libre

A los grandes escenarios se les nota quién está detrás. Aun siendo espacios enormes, el sentir del que los dirige plasma inevitablemente su sensibilidad y sus gustos.

No es cualquier cosa darle un giro de 180 grados a una de las instituciones más prestigiosas de Italia, y más complejo aún si se trata de uno de los espacios culturales actuales de referencia en Roma. Es algo bastante complejo.

El día 20 de julio, Jarabe de Palo, y el 30, Alvaro Soler. Ambos actuarán aquí, en el Auditorium Parco della Musica de Roma. Y en este espectacular escenario, seguramente todos, pero absolutamente todos, cantarán entre otras canciones La Flaca, Bonito, Depende con el grupo y Sofía y muchas más con Álvaro Soler.

El programa en este espectacular espacio en Roma para este verano es de lo más variado. Actuarán Charles Aznavour, The Pretenders, Al Bano y Romina Power, The Beach Boys, Ryan Adams, Tom Jones y un elenco importante de artistas italianos.

Llama la atención que, en Italia, allá a donde quiera que vaya, se cante y se baile la música en español. Y con diferencia, la que procede de España. Pero más aún destaca que esté presente dentro de uno de los programas más cotizados del verano en Roma. ¿Y en dónde estriba la clave? La clave está en quién lo dirige.

José Ramón Dosal, nacido en la Ciudad de México, es desde junio de 2015 el administrador delegado de la Fundación Música para Roma, gestora del Auditorio Parco della Musica. Su acento chilango (gentilicio coloquial a los nacidos en la Ciudad de México) lo delata, pero a los pocos minutos de entablar conversación con Dosal, los aires madrileños aparecen automáticamente. Cuenta con emoción que ha tenido la fortuna de vivir en España y de dirigir el Teatro Lope de Vega, el Teatro Coliseo, el Palacio de Deportes de Madrid y el Teatro Musical de Barcelona, que antiguamente era el Palacio de Deportes. Dosal se declara un "enamorado de Madrid". Llegó a este puesto al haberse presentado a una selección en donde participaron mas de ciento cincuenta candidatos. Ganó y aquí está conquistando Roma.

Sobre las diferencias que encuentra entre gestionar los escenarios españoles y hacerlo en Roma comenta que estriba en la versatilidad del espacio romano, "Aquí son tres salas, la Sala Santa Cecilia, considerada una de las mejores salas de conciertos del mundo, y que tiene como huésped a la Orquesta Nacional de Santa Cecilia, la Sala Sinopoli y la Sala Petrassi, destinadas para ofrecer conciertos sinfónicos y grandes orquestas. Son salas polivalentes. Tenemos también un teatro estudio. Aquí todo puede funcionar el mismo día y a la misma hora".

Pero este no sólo es un espacio dedicado a la música. A la vuelta del verano, del 21 al 24 de septiembre, la alta gastronomía invadirá el Auditorium con el festival gastronómico Taste of Rome. Este festival es para disfrutar de la buena cocina y divertirse a la vez. Los creadores del festival, en el que participan 15 restaurantes de Roma, echando a volar la imaginación, incluirán un plato "en el que habrá música". Al menos eso dicen los presentadores del evento. En el festival también habrá un toque español. Participará el restaurante Marzapane, dirigido por la chef alicantina, Alba Esteve Ruiz, quien, según medios italianos, ha revolucionado Italia con su muy particular receta de los spaghetti carbonara.