El arte convertir el deporte en un placer 

Algo en particular deben de tener los garajes para inspirar a los que nacieron para ser grandes. Steve Jobs en su garaje inventó APPLE, el inicio de los Beatles fue en el garaje de un amigo de John Lennon, Technogym, la mayor empresa de máquinas de fitness, empezó en el garaje del padre Nerio Alessandri...¿Qué tendrán los garajes que inspiran?

A principios de los años 80, Alessandri tenía como hobby hacer gimnasia. En los gimnasios había máximo 3 máquinas – según comenta Nerio, inventor y fundador de Technogym en la versión italiana de la revista Millonaire – comenta que charlando con su entrenador le vino a la mente crear una máquina que fuera mas divertida para hacer gimnasia. Y así, y como fruto de su imaginación y empeño, fue como inventó la primera máquina con pesas y adaptada al cuerpo humano. El trabajaba en una empresa pero cada fin de semana le pedía a su padre que le dejara trabajar en el garage. En 1983 nació la primera jaca, una máquina para hacer squats.

Durante un tiempo me hice cargo de las relaciones con la prensa en los gimnasios, Reebok Sports Club Serrano y el Reebok Sports Club la Finca. Al empezar con en esta nueva actividad, siendo ya socia del club, estaba segura que todos mis conocidos en el mundo de la prensa se apuntarían al gym al saber que tenían a alguien cercano en este mundillo.

Realmente la acogida en las redacciones fue estupenda, pero cuando se trataba de invitarles a sesiones de entrenamiento, a pesar del entusiasmo inicial, los resultados de asistencia no siempre fueron un gran éxito. Les costaba cambiar un momento en su rutina, acercarse al club, cambiarse el look y colocarse el de fitness. Me resistía a creerlo, para mí una invitación a entrenar, lejos de ser un sacrificio es siempre un placer.

Tenía que buscar las causas de sus respuestas: "me encantaría pero no tengo tiempo" ó "mil gracias por la invitación pero no me da la vida..." . Entonces decidí reunirme con el director técnico del club. La frase que me dijo la he llevado conmigo hasta hoy: "Alicia, tú tienes incorporado el hacer deporte en tu vida, en tu rutina diaria. El que nunca la ha tenido y no ha sentido sus beneficios, difícilmente lo integrará de golpe, si lo consigue, será empezando lentamente y alguno se lo quedará como parte de su rutina diaria durante toda su vida". Muchas personas el hacer deporte lo consideran como un sacrificio, no como un placer.

Tenía toda la razón, pero charlando con gente que es asidua a los gimnasios, coincidimos que lo que ayuda mucho es el cómo y en donde se hace deporte. No es lo mismo luchar solo que con la ayuda de aparatos que te ayudan a mover el cuerpo y que además te entretienen.

Tenía pendente en Italia una cita obligada, y era conocer la sede principal de Technogym en Cesena, un pueblo a una hora en coche desde Bolonia.

Technogym Village

Aunque ahora le llaman Village, quería pisar aquel garaje en donde Nerio Alessandri empezó con este imperio, y descubrir las tripas de los aparatos que nos ayudan a mover el cuerpo sin agredir los músculos ni el esqueleto. He querido ver con mis propios ojos, por qué ahora hacer deporte con el equipo apropiado es más placer que sacrificio. Y aunque parezca una exageración, ayuda enormemente realizar ejercicios en máquinas que se deslizan y te cuentan cosas en cada movimiento.

¿Se suda menos? Pues no, ¡se suda mucho más!, ¿cuesta menos correr o levantar peso? pues no, correr es correr y levantar pesas cuesta más o menos dependiendo de cuanto peso les pones. Pero si cuando lo haces tienes delante una pantalla en la que puedes ver un conciertazo o leer las noticias o seguir enganchado a Internet si es lo que te gusta, todo cambia: el cuerpo funciona de manera diferente cuando la mente está conectada a otra información y moviéndote en máquinas que se deslizan.

La primera maquina que inventó Nerio Alessandri fue una jaca, una máquina para hacer squats con peso.

Pero todo avanza a gran velocidad, y ahora resulta que los que trabajan en el desarrollo de los aparatos que usamos para mover el cuerpo, han inventado un nuevo tapis roulant que no camina al accionar un botón, sino que uno mismo lo hace rodar lento o rápido, dependiendo de la posición de los pies y de la resistencia que se elija. Además de divertido, es genial, pues al moverlo uno mismo, se puede caminar hacia delante, en lateral o hacia atrás, recto o inclinado hacia delante, todo depende de la creatividad del que esté arriba de él.

Así funciona:

A principios de los 90, Alessandri define el concepto de wellness , un estilo de vida que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida gracias a la actividad física regular, una dieta saludable y una actitud mental positiva. Un concepto profundamente italiano cuyas raíces se encuentran en los antiguos romanos bajo el lema "mens sana in corpore sano" y que muy pronto se afirma en el mercado como la evolución del concepto de fitness americano.

Mover el cuerpo no tiene por qué ser sinónimo de sufrimiento ó de castigo, actualmente tenemos tantas ayudas a nuestro alcance que el hacer deporte se ha convertido en un placer.

Nerio Alessandri fue distinguido como "Cavaliere del Lavoro" (Caballero de la Orden del Mérito del Trabajo) convirtiéndose en el galardonado más joven en la historia del país y Empresario del año 2003" , entre otras.

