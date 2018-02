La doma vaquera y la alta escuela española se pone de moda en Italia

Pedro Ariza Lobato, compitiendo en Roma.

Llegué predispuesta a pasar un día en el recinto de la Fiera di Roma, se celebraba "Cavalli à Roma", está claro que el ambiente hípico me sigue inspirando. Vivir en el centro de Roma y desplazarse hasta casi llegar al aeropuerto de Fiumicino para ver una feria, no es muy normal y menos un domingo por la mañana.

Entrar a cada pabellón y encontrarme con ejemplares de varias razas fue revivir mi época entre SICAB de Sevilla, la feria del Caballo de Jerez y ECUMAD en Madrid. Lo que no esperaba era encontrarme que, en el programa del viernes y del sábado, habían incluido actividades como "Show Ibérico", "Gala Ibérica" y "Doma Vaquera", por dentro me lamenté de no haber ido en esos días. Me informaron de que el domingo sólo habría una especie de carrusel con diferentes disciplinas y que el evento principal era el concurso internacional de saltos, como es habitual en estas ferias. Pero como una no se puede quedar quieta y menos ya estando allí dentro, me lancé directamente a la búsqueda de lo español.

Empecé a indagar entre decenas de stands, boxes, puestos de comida, cientos de personas entre público y organizadores sobre alguna presencia española, la cosa pintaba mal, pero no me podía creer que no hubiera un ejemplar de raza española con un jinete español de toda la vida, habiendo un programa con temas "ibéricos".

Hay que tener suerte para dar justo con la persona adecuada en el momento mas oportuno. En la Scuderia, fui abriendo cortina por cortina en búsqueda de un ejemplar de pura raza española, conforme fui recorriendo los pasillos me iba desilusionando, había caballos preciosos pero no PRE, pero al final, cuando estaba a punto de desistir, apareció ya casi al final del recorrido, una bandera española al lado de un póster de la "Yeguada Poetalla" en donde decía: Doma Classica - Alta Scuola - Doma Vaquera- ¡lo había encontrado!

Pedro Ariza Lobato

Pedro Ariza Lobato, un joven de 20 años, un estupendo jinete andaluz, del Puerto de Santa María, me contó que la doma vaquera está de moda en Italia: "El año pasado quedamos campeones de doma clásica en Verona y segundos en Alta Escuela". Pedro viajará de Roma a Bergamo, después a Travagliato y muy pronto se trasladará a vivir a Italia, tiene claro que aquí hay un futuro.

Cavalli à Roma

La doma vaquera llega oficialmente a Italia

El pasado diciembre la Federación Hípica Española y la Italiana firmaron un acuerdo para traer una de las disciplinas ecuestres mas bellas y admiradas "made in Spain", la Doma Vaquera. Era muy particular el ambiente que había en el pabellón 5 del recinto ferial de Roma, con chicas italianas guapísimas, vestidas de jerezanas, jinetes en traje corto y mujeres con vestidos de faralaes. Yo no entendía nada, pues no es común encontrar en Roma ambientes tan españoles, pero ya se ve que esto es sólo el inicio de lo que será la importación de uno de los deportes y espectáculos españoles mas representativos en el mundo y posiblemente uno de los más admirados como es la Doma Vaquera, sin olvidarnos de la Doma Clásica y la Alta Escuela en lomos de caballos pura sangre española.

En Roma ya empiezan a calentar motores, Chiara y Beatrice también estaban a pie de pista, felices con sus trajes de faralaes. Me contaron que toman clases de flamenco con Carmen Melone y que en Italia se vive con gran pasión lo español.

Carmen es profesora, coreógrafa y primera bailarina de la Compañía Flamenco Lunares. Estudió entre otros en la academia madrileña "Amor de Dios", en Sevilla y en Jerez. También ha actuado en el Tablao "El Patio" y tiene su escuela de flamenco en Roma.

Chiara y Beatrice, alumnas de flamenco en Roma

¿Tendremos próximamente en Roma algún puesto de pescaíto frito con jerez con música de fondo de Pablo Sarate y veremos grandiosos ejemplares Pura Raza Española en Italia? No estaría nada mal.

