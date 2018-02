La fábrica de líderes de Facebook

Las consecuencias del cambio de misión de Facebook están teniendo consecuencias en todos los espacios de la compañía. El nuevo objetivo es bring the world closer together hacer el mundo más pequeño y eso no se puede hacer sencillamente online. Con los cambios presentados por el CPO de la compañía, Chris Cox, en el Facebook Communties Summit, Facebook se convierte en una herramienta que permite crear conexiones que van más allá de la red y que permite llevar ese cambio a las comunidades.

En torno al concepto de comunidad giran todas las nuevas funcionalidades que Facebook ha presentado y que tienen como objetivo "empoderar" a los administradores de las comunidades para que se conviertan en verdaderos líderes con un impacto social. Nadie puede decir que Facebook va a escatimar recursos.

Seleccionarán "5 líderes comunitarios en residencia" y se les premiará con hasta 1.000.000* de dólares a cada uno para financiar sus propuestas y también seleccionarán hasta 100 líderes para el programa de becas que recibirán hasta 50.000* dólares para ser utilizados en una iniciativa comunitaria específica.

