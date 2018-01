Mark, lo 'meaningful' y la carrera por el tráfico

La semana pasada, los que nos dedicamos a las redes sociales nos despertabamos con la noticia de que Facebook decidió cambiar las normas del juego. Y puede hacerlo, porque al final todos estamos jugando en su jardín.

El cambio se veía venir, desde que en junio Facebook cambió la misión de la empresa de making the world more open and connected a bringing the world closer together.

En este vídeo, Mark explica el porqué del cambio que ahora nos ha llevado a un nuevo cambio de algoritmo.

La nueva declaración de misión completa es: dar a las personas el poder de construir una comunidad y acercar el mundo. Eso refleja que no podemos hacer esto nosotros mismos, sino que solo empoderamos a las personas para construir comunidades y unir a las personas.

Facebook lleva años obsesionado con una métrica: el tiempo de uso de los usuarios y todas sus políticas han sido orientadas a que los usuarios pasemos más tiempo dentro de Facebook, han construido una especie de centro comercial digital dónde podías desde ver el último partido de fútbol, a leer el periódico a ver cómo ha crecido el niño tan feo que ha tenido la chica esa que fue contigo a cuarto de EGB. ¿Ahora van a quitar todo ese entretenimiento y nos van a dejar mirándonos las caras?

Cuando en diciembre Facebook sacó un post diciendo que Facebook era malo para la salud mental de la gente estaba claro que necesitaban un argumento de peso para un cambio de peso.

Vale, pues me he leído atentamente el post de #Facebok en el que "reconocen que puede ser malo para la salud" y lo que me preocupa es esta frase "We're working to make Facebook more about social interaction and less about spending time" — Ana Aldea ツ (@anaaldea) 16 de diciembre de 2017

Sin embargo, detrás de estos cambios hay dos cosas que no se pueden pasar por alto.

La primera es que Facebook ha perdido la carrera del tráfico orgánico contra Facebook, pese a todos los esfuerzos de los medios en los comienzos de los instant articles y que Facebook jugaba con ventaja pues había movido primero Google AMP ha sabido recortar la distancia y liderar de nuevo la adquisición orgánica. Los que vaticinaban que el SEO había muerto (que eran muchos) tuvieron que bajar las orejas y adaptar el medio a AMP.

Este nuevo cambio hace que Facebook se retire de la carrera del tráfico orgánico, ya que restando visibilidad a los medios no podrá competir con Google. Recuerdo que tenía 10 años e iba perdiendo una carrera. Me tiré al suelo, dije que me dolía un tobillo y me retiré. Algo de eso debe estar pasándole a Mark. Está feo, pero tenía 10 años,

