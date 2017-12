Mi versión de pollo al curry rojo

El curry rojo no es una especia, sino una mezcla de especias y el curry proviene de un árbol llamado curry. Para la elaboración de curry rojo se necesitan especias como, galanga, lemon grass, raíz de cilantro, cardamomo, anís estrellado, canela, semillas de cilantro, semillas de comino, ajo, alcaravea, ají rojo, etc., etc.

EL nombre proviene del idioma Tamil kari (al sur de la India) y se emplea para describir cualquier plato con salsa acompañado de arroz. Para los ingleses, el término curry significa estofado/caldoso rico en especias. Y para los cocineros más alquimistas, su mezcla de especias más personal.

840gr de contramuslos de pollo deshuesado y troceados en dados grandes

8 hojas de lima kaffir

1 rama de lemon grass

24 hojas de albahaca

100g de cebollino

6 ajos

36g de salsa de pescado

45cl de leche de coco

12cl de caldo de ave

200gr de champiñón de París

50gr de pasta de curry Kaeng Phed

140gr de pimiento rojo

120gr de calabacín

120gr de cebolla

Ralladura de una lima muy verde

8cl de aceite de oliva

1 ají rojo

12gr de azúcar morena

Sal gris

Saltear los vegetales y los champiñones en tiras no muy finas al sartén o wok, durante un par de minutos. Reservar.

Calentar aceite de oliva en un sartén grande o wok y sofreír el ajo y la parte blanca del cebollino durante 1 minuto a fuego suave.

Añadir la pasta de curry y 15cl de leche de coco, revolver bien durante un par de minutos para que se disuelva la pasta. Introducir los trozos de pollo. Agregar un poco de caldo de ave y cocinar bien el pollo a fuego medio, dándole vueltas de vez en cuando.

Cuando lleve 6 minutos agregar la salsa de pescado, el de azúcar morena y la leche de coco restante. Dejar cocer 4 minutos más y añadir las verduras. Remover 2 minutos, sazonar y servir en plato hondo o pequeños bowl, terminando con un toque de verde del cebollino, hojas de albahaca, ralladura de lima y tiras de ají.

A mí me gusta acompañarlo con arroz jazmín, coco y papaya, pero es otra receta.

