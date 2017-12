La escena se convirtió en habitual. Era tan graciosa. Ella debía de tener unos dos años de edad, y la idea de que la desnudaran y la metieran en una bañera para su baño diario le horrorizaba. Pataleaba por no entrar. ¿Dónde estaba la gracia? En que una vez dentro pataleaba por no salir. Seguro que mi hermana Carla, la protagonista de la historia, ni se acuerda de que durante un tiempo ese episodio se repetía cada noche. En casa lo llamábamos «el episodio de la bañera».

Si tienes hijos, probablemente ya has presenciado «el episodio de la bañera» mil veces con los tuyos, pero a lo mejor no te has dado cuenta de lo que representa.

Lo que esta historia explica es que el ser humano fue diseñado más para perpetuar lo existente que para provocar lo nuevo, ya que esto supone cambios, y los cambios suponen esfuerzo. Cuando estás fuera de la bañera, es más fácil seguir fuera, pero una vez dentro, lo fácil es no salir. La bañera es un ejemplo intrascendente, pero si tomamos la bañera como símil para un cambio de vida, entonces es más sencillo entender que por naturaleza tenemos aversión al cambio, ya que nuestra primera reacción ante un cambio vital drástico es la misma que con la bañera: «no quiero entrar». Y ¿qué sucede cuando damos el salto e implementamos el cambio? Podrá habernos ido mejor o peor, pero casi nunca estamos dispuestos a dar marcha atrás. «Ahora no quiero salir.»

#LaInteligenciadelÉxito

Todo cambio requiere un pequeño esfuerzo, pero encierra un enorme tesoro.

@Anxo

Quédate con estas palabras: en la medida en la que controles tu inclinación innata a rechazar los cambios, estarás aumentando tu inteligencia del éxito. ¿Por qué? Porque el éxito está en lo diferente, en experimentar, en explorar, en sacudir, en transformar, en cambiar, en trastear, en curiosear, en probar, en inconformarse y en entender que no puedes hacer lo mismo que el año anterior si quieres un éxito mayor el año siguiente. Pero eso requiere cambios. Y entender el valor de los cambios requiere inteligencia.