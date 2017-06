La adversidad: tu querido entrenador

Existe una correlación entre adversidad y éxito. No es de extrañar que las personas de gran éxito hayan tenido que superar grandes adversidades. El camino del éxito es un camino lleno de reveses porque ellos son el entrenador que te prepara para el éxito. Si has decidido emprender esa ruta, evita ser sorprendido cuando lleguen las adversidades, ya que la certeza de que llegarán es plena.

#88peldaños

Si has elegido el surf, no te quejes de las olas.

@ANXO

No dediques tiempo a si las olas llegarán o no, ya que lo harán. Dedícaselo a prepararte para su llegada y a cómo usarlas para impulsarte en lugar de abatirte. Sólo ten en mente dos cosas: las olas imaginadas siempre son más grandes que las reales y siempre duran menos.

La adversidad es el mejor de los instructores.

En el Peldaño 22 veíamos que un inversor debería elegir al emprendedor que ha fracasado más veces por encima de aquél que no lo ha hecho, ya que el primero ha sido pupilo de las adversidades y está entrenado por ellas. Está vacunado. Si esto es así, significa que es de vital importancia tomarse las adversidades no como el enemigo del éxito, sino justo como lo contrario. No son un obstáculo para el éxito, sino su canal. No te alejan del éxito, sino que te acercan a él. Las adversidades suponen recular un paso para luego acelerar diez. En primera instancia parecen ralentizar, pero en realidad son aceleradores del éxito.

El viento favorable ha convertido a muchos en más ricos, pero a ninguno en más fuerte. Da igual cómo sea de horrible la adversidad.

Tú siempre eres libre de decidir cómo te la tomas. El éxito no se alcanza a pesar de los reveses, sino gracias a ellos.

Cada revés que la vida te da es un libro de cocina con recetas para el crecimiento.