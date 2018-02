La cadena de favores es el nombre de una emotiva película de Hollywood que en su versión original en inglés no tenía ese título, sino Pay it forward, y que popularizó el concepto que el título denota. Dado que ese concepto no existe en español, con tu permiso me tomo la licencia de incluir una breve clase de inglés.

Pay it forward es una expresión que resulta de realizar un juego de palabras con su homólogo Pay it back, que significa «devolver». Aunque en español la traducción correcta sea «devolver», en realidad, literalmente en inglés se está diciendo «devolver hacia atrás». El juego de palabras está en que la expresión acuñada a raíz del «devolver hacia atrás» es «devolver hacia delante», o Pay it forward. Ahora viene lo interesante. Si cuando te hacen un favor no lo devuelves hacia atrás, sino hacia delante, y al siguiente le pides que haga lo mismo, ¿qué sucedería? Que tendrías una cadena de favores. Qué bonita forma de traducir algo intraducible. Mi aplauso a quienquiera que sea su artífice.

Durante un tiempo, de adolescente, viví en el estado de Ohio, en Estados Unidos, y como tantos otros jóvenes, tuve una familia de acogida que me alojó en su hogar. A diferencia de ellos, sin embargo, creo que mi fortuna fue infinitamente mayor, ya que Chris y Kathy, mis padres de acogida, acabaron siendo de las personas más adorables que he conocido en mi vida. No sólo me trataron exactamente igual que uno más de sus hijos, sino que hasta sacrificaron muchos de sus privilegios para que yo tuviera los mismos derechos que el resto de los miembros de la familia. Una vez planificaron unas modestas vacaciones familiares prohibiéndome pagar mi parte. El problema era que al sumar mis costes, el viaje superaba el presupuesto con el que contaban.

Aún hoy, se me pone la piel de gallina al recordar sus palabras: if we can't afford the cost of all family members, we'll cancel the trip («Si no podemos asumir el coste de todos los miembros de la familia, cancelaremos el viaje»).

Contuve mis lágrimas. Pero muy a duras penas.

Si quieres una vida única, compártela con gente mágica.

Llegó el último día de mi estancia. Su altruismo sin límites y su río de humanidad me habían marcado para siempre. Mi pregunta era inevitable.

—So much kindness. How can I PAY IT BACK?

—We don't want you to pay it back. We want you to PAY IT FORWARD.

(«—¿Cómo devolveros (hacia atrás) tanta bondad?

—No queremos que la devuelvas hacia atrás. Queremos que la devuelvas hacia delante.)

