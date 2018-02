Tu momento-atrévete

Hay una frase que todos los que han asistido a alguna de mis conferencias conocen, la cual aparece oculta en el primer Peldaño de mi primer libro, que dice:

#LaInteligenciadelÉxito

Si das 10 cuando podrías dar 100, no has ganado 10. Has perdido 90.

@Anxo

Esa fue la sensación que yo tenía cuando estaba repartiendo pizzas en Virginia. Ese noventa desaprovechado me preocupaba. Y mucho. Y dado que la preocupación no conduce a nada, decidí ocuparme en lugar de preocuparme.

Un día, desprendiéndome de todo tipo de miedos (o quizás a pesar de ellos), decidí plantarme delante del comisario de policía de la ciudad de Harrisonburg, donde yo residía, y con tan sólo diecinueve años le lancé esta osada frase:

«Usted tiene una necesidad que yo puedo satisfacer...».

Me miró de arriba abajo con cara de «¿quién demonios es este mocoso?».

«...La necesidad es que el cuerpo de policía necesita comunicarse con la población latina, y yo soy bilingüe en español e inglés», proseguí.

Tras hacerme unas pruebas, en cuestión de una semana había pasado de ser repartidor de pizzas a trabajar para la policía local. Unos meses más tarde me incorporé a la estatal, después empecé a trabajar para el Tribunal Supremo de Virginia, más tarde para el Senado de Estados Unidos y con veinte años para el FBI.

Yo era el primer sorprendido por tan fulgurante evolución. ¿Cómo había sucedido? ¿Cuál fue el embrión de aquel éxito? ¿Cuál fue el punto de inflexión sin el que nunca hubiera sucedido nada?

Todo se redujo a... un único MOMENTO-ATRÉVETE.

Había mil motivos para no atreverme. Pero afortunadamente, esa vez me atreví. Y eso marcó la mayor de las diferencias.

Mejor arrepentirse de haber hecho demasiado que demasiado poco.

Los MOMENTOS-ATRÉVETE son un concepto que acuñé en Los 88 Peldaños del Éxito, y que se convirtió en el Peldaño estrella de miles de sus lectores. Al igual que aquí, es el Peldaño número 13 del libro, y si no lo has leído, te recomiendo que postergues por unos minutos este y te hagas con una copia del primero sólo para leerlo, ya que vale la pena hacerlo. (No te pierdas la fórmula anti-miedo del final del Peldaño. Es muy, muy poderosa.)

Me gustaría que este segundo Peldaño sobre los MOMENTOS-ATRÉVETE se centre en ti. En TU MOMENTO-ATRÉVETE. Y para ello te pido que reflexiones por un instante sobre los MOMENTOS-ATRÉVETE que la vida te haya podido lanzar anteriormente y que quizás no estabas listo para aprovechar. ¿Los has identificado? Ahora me gustaría que pienses en un competidor o alguien que simplemente admires. En esos momentos en que no te atreviste, ¿él o ella lo hubiera hecho? Si tu respuesta es sí, perfecto, pero no lo uses para abatirte en el pasado, sino para motivarte de cara al futuro. Entiende que si admiras a esa persona o recelas del crecimiento de tu competencia, lo único que los diferencia de ti es que cada vez que tenían ante sí un MOMENTO-ATRÉVETE decían «sí» un número de veces mayor que tú.

Hay dos cosas que te harán más fuerte la próxima vez que te encuentres con uno. La primera es el simple hecho de que tengas una mayor consciencia sobre los MOMENTOS-ATRÉVETE. De eso se está encargando este Peldaño. El mero hecho de que tu mente dedique más tiempo al concepto de atreverse, de por sí, ya hace que tengas una mayor predisposición a hacerlo. La segunda es entender que el éxito es democrático, y que

Quienes más triunfan no lo hacen por tener un número de fracasos menor, sino un número de MOMENTOS-ATRÉVETE mayor.

Entiende que tu éxito aumentará en la medida en que lo haga tu inteligencia del éxito y con ella tu capacidad para decir «sí, me atrevo». Y que en todo lo que concierne a los MOMENTOS-ATRÉVETE, suele ser más doloroso el lamento de no haberse atrevido a probar que el de haberlo hecho y fallar. En los próximos días te llegará tu próximo MOMENTO-ATRÉVETE. ¿Gritarás «¡sí!»?

«Atrévete a atreverte.»

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blogs