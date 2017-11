La explosión del procés alejó la EMA de Barcelona

Esta vez la última víctima del procés no es una de las miles de empresas que han decidido sacar su sede de Cataluña. La candidatura de Barcelona para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha fracasado y las fuentes consultadas por El Huffington Post sitúan a la explosión del procés como el factor clave que debilitó sus posibilidades de éxito. Partió como favorita y ha terminado derrotada sin siquiera pasar a la segunda vuelta en el sistema de votaciones, por detrás de ciudades como Bratislava.

Es uno de los trozos del pastel que deja el Brexit: las dos agencias europeas que tienen sede en Londres, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea, se trasladarán tras la salida del Reino Unido a Ámsterdam y París, las dos ciudades ganadoras de una batalla diplomática que ha durado meses y ha concluido hoy mediante el voto secreto de 27 Estados Miembros de la UE, un proceso en el que no participa Reino Unido. La EMA emplea a más de 800 trabajadores y recibe visitas anuales de más de 35.000 expertos del sector.

