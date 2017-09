Por qué no iré a votar el 1-O

Este escrito va dedicado a una amiga a la que quiero mucho.

Diré, para quién no me conoce, que soy marxista y comunista, y creo que lo soy no solo de boca hacia fuera, sino de hechos, ni tampoco soy lo que se ha estado viendo hasta ahora del comunismo.

El Manifiesto comunista viene a decir, entre otras cosas, que en la sociedad moderna el proletario es la única clase social cuya emancipación significará la emancipación de toda la humanidad mediante la revolución y esto significa: la abolición de la propiedad burguesa (hoy multinacionales, etc.), las clases sociales y el estado, por lo tanto dice que para superar el capitalismo la masa trabajadora sea del estatus que la vida le haya asignado deben unirse para hacer posible esta utopía. Por otro lado la concienciación revolucionaria de esta misma masa trabajadora podría forzar a que llegase una república federal, con una organización territorial federal como única posibilidad de llegar a una República catalana en paz dentro de los pueblos ibéricos.

Dicho esto explicaré por qué no iré a votar el próximo día 1 de octubre:

En política, aunque se ha puesto de moda, no se puede jugar con el sentimiento de las personas y menos envolviéndose con una bandera, se expondrán propuestas y hechos con respecto a lo que no se ha estado haciendo.

Desde hace años lo único que se ha oído decir es que "España nos roba", esto es una explicación muy pobre y no totalmente cierta, pues también se debería explicar por qué Cataluña no tiene el concierto económico como el país Vasco, pero esto repetido hasta la saciedad es lo que queda en la sociedad.

Después es necesario saber quiénes son los que nos proponen la independencia, de una manera tan insistente y grosera, que lo están haciendo como si solo hubiera una verdad.

Nadie me ha explicado cómo será la vida de las personas en este mundo paradisíaco que nos presentan los que han tenido interés en organizar todo esto.

Yo desde el primer día me he estado preguntando ¿cuándo retiremos la bandera nos encontraremos un territorio más o menos plano, o un precipicio? Y la respuesta ante esto ha sido siempre, "después ya veremos" o "decidiremos entre todos". Y yo pregunto, y mientras decidimos ¿cómo funcionará el país? Por fin, llega la respuesta detallada en el documento "Proposición de Ley de Transitoriedad, Jurídica y Fundacional de La República" donde se dice:

Artículo 4. Derecho de la Unión Europea y derecho internacional 1. El derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y posición respecto al derecho interno.

¿Cómo se entiende esto si en cuanto se rompa con el resto del estado se deja de ser de la UE?

Artículo 10. Continuidad del derecho vigente Las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguirán aplicándose en todo lo que no contravenga la presente Ley y el derecho catalán aprobado con posterioridad. También se siguen aplicando, de acuerdo con esta Ley, las normas del derecho de la Unión Europea, el derecho internacional general y los tratados internacionales Artículo 15. Continuidad de los tratados Internacionales 1. Los tratados internacionales celebrados por el Reino de España que sean de aplicación en Cataluña, siempre que su aplicación no resulte incompatible con el objeto y el fin del tratado o cambien radicalmente las condiciones de la su ejecución, seguirán aplicándose en Cataluña, integrándose en su ordenamiento jurídico hasta que se acuerde su retirada, se renegocien el acuerdo con las normas del derecho internacional o se vean sustituidos por un nuevo tratado internacional. 2. En el plazo más breve posible, el Gobierno declarará la inaplicación de los tratados que incurran en las incompatibilidades del párrafo anterior. Cuando los tratados hubieran sido autorizados parlamentariamente, habrá de someter la inaplicación a la aprobación del Parlamento. 3. En el plazo de un año, el Gobierno someterá al Parlamento el listado de tratados internacionales aplicados a Cataluña que hubieran sido autorizados parlamentariamente. Sobre la base de este listado, el Parlamento autorizará la adopción del acto de notificación de continuidad, renegociación o retirada a las otras partes de estos tratados. Cuando los tratados no hubieran sido autorizados parlamentariamente, el Gobierno adoptará la decisión y la comunicará al Parlamento. 4. Mientras el Parlamento no dicte una nueva disposición, el procedimiento para la celebración de tratados internacionales es el reglado en la Ley sobre Tratados y de otros acuerdos internacionales, con las adaptaciones necesarias al nuevo ordenamiento jurídico que se establezcan en el decreto ley de desarrollo de esta Ley de creación de transitoriedad. Artículo 21. Acuerdos con el Estado español en materia de personal y de contratos 1. El Gobierno debe impulsar la formalización de un acuerdo con el Estado español para establecer un régimen de colaboración para la integración en la administración de la Generalidad del personal del Estado español que presta los servicios en Cataluña. 2. El Gobierno debe impulsar un acuerdo con el Estado español para establecer un régimen de colaboración para la sucesión en los contratos que sean de interés para ambas partes.

¿Ya hay algo pactado? Pero ni la oposición en el Parlamento ni la población sabe nada.

TÍTULO V. Poder judicial y administración de justicia El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el presidente o presidenta de la Generalidad a propuesta de la Comisión Mixta prevista en el artículo 72.

Este documento fue aprobado por los miembros independentistas del Parlamento sin posibilidad de discusión.

Pasamos en otro punto, nadie ha dicho cómo sobreviviremos hasta poner en marcha este proyecto, de dónde se sacará el dinero para sacar adelante Cataluña, ni a qué precio lo tendremos que pagar y a quién.

Según el Sr. Puigdemont tendremos un ejército, esto no es nuevo, ya lo había dicho antes el Sr. Mas, pero de dónde sacaremos el dinero para ponerlo en marcha. A la corta o a la larga, ¿se querrá entrar en la OTAN? La respuesta que me dieron es que si gobierna la izquierda, no se entrará, ya que en Cataluña cuando se votó por la entrada de España salió NO. Y pregunto: ¿y si la izquierda no gobierna?

Pero con todo esto, nadie habla de cómo será la sanidad, la educación, la dependencia, etc. ¿Será pública o privada? Y si debe ser pública ¿por qué se ha estado privatizando?

¿Y qué se hará con los que no tienen vivienda, o no tienen trabajo, etc. ¿Y los jubilados o pensionistas? Es cierto, el gobierno del Estado tiene de seguir pagando a los que están ya cobrando, pero ¿ya está hablado o negociado? ¿O estarán seis meses o más esperando que se les pague?

¿Y qué pasará con las empresas, de capital extranjero o no, cuando tengan que exportar fuera?

¿A qué precio importaremos, el pueblo sabe todo esto? Yo creo que no, ya que se les ha vendido que todo será una panacea.

Nos damos cuenta de que ya nadie habla de las corrupciones de aquí y de allí. En definitiva nadie me ha explicado cómo será la vida de las personas en este mundo paradisíaco que nos presentan los que han tenido interés en organizar todo esto.

Y quisiera que alguien me explicase por qué se nos ha llevado a esto si tanto unos como los otros sabían que el Estado no lo iba a permitir. Entre unos y otros nos están llevando a un fraccionamiento de la sociedad catalana, a sabiendas de que esto no acabara como piensan muchos independentistas

Espero haber dado un poco de luz a la mayoría de los que no entienden por qué digo que no iré a votar y también espero que los que me han estado insultando y menospreciando por no pensar como ellos aprendan a respetar a los que piensan diferente, porque en teoría todos tenemos derecho a expresarnos, ¿o no?