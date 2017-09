De un NO a la independencia catalana a un SI en 4 años

Antes de que leas este artículo, hay que tener claro que se trata de un artículo de opinión que recoge pensamientos y opiniones de hace ya años y que pueden sentar mal tanto a unos como a otros.

En primer lugar al gobierno central, pues bajo mi punto de vista, se ha pasado de un probable NO a la independencia a un muy probable SÍ gracias a su impasibilidad, me explico.

La primera intención de llevar a cabo un referéndum se remonta a 2014, pero la propaganda independentista tiene una antigüedad mayor, la realidad es que viene precedida de la investigación a la familia Puyol, si no recuerdo mal, fue en 2012 cuando su trama comenzó a salir a la luz y fue también a partir de entonces cuando comenzó toda la propaganda independentista.

Sé que te va a sentar mal y que vas a decir con muy buen criterio que no tengo ninguna prueba en la que basarme y que mi argumentación no tiene ningún peso, pero como he dicho al principio, es una opinión y mi opinión es que la corriente de independentismo ha cogido fuerza debido a un intento de demostración de fuerza de la familia Puyol, de una serie de personas que creen que pueden imponer su ley y que están acostumbrados a conseguir aquello que quieran por vías poco o nada legítimas.

También es cierto que el gobierno central no debería haber cedido a este señor y que debería haber negociado las condiciones del primer referéndum, debería haber trabajado por el NO en Cataluña de igual manera que lo hizo Reino Unido en Escocia, es decir, movilizando a los potenciales votantes del NO y estoy casi seguro que si se hubiese realizado de esta manera, en el referéndum de 2014 hubiese sido el NO el más votado.

Hoy en día tenemos al sector por el SÍ hipermovilizado, casi encolerizados y acrecentado en número debido a una corriente social a la que el gobierno central no supo ponerle freno y siento decir que hoy en día, se haga lo que se haga, será el SÍ el ganador.

A sabiendas de ese futuro resultado, he ahí la postura actual del gobierno español aferrándose a la constitución como única verdad absoluta. Siento tener que dar la razón a Julian Assange, por muy criticado que haya sido al predecir que el futuro de Cataluña es independiente o termina en una nueva Guerra Civil, pues si todo sigue así, me temo que razón no le falta.

El movimiento social independentista que se ha generado ya no permitirá ninguna propaganda por el NO, toda propaganda por el NO hoy en día es catalogada injustamente como anticatalanista.

Por otra parte, la Generalitat es muy consciente de que los partidarios del SÍ están totalmente movilizados y que sin embargo, los del NO más bien nada. También son conscientes de que gran parte de que esto sea así es debido a una propaganda independentista subjetiva que lleva 5 años buscando motivar emocionalmente a sus partidarios y convertir detractores.

Por otro lado, si bien Cataluña es una parte del estado Español con autonomía propia, moralmente también debería serlo el resto de municipios con respecto a Cataluña, con ello quiero decir, que el referéndum debería replantearse a nivel municipal y decidir al respecto, ya que es muy injusto que municipios, colectivos y empresas, al fin y al cabo personas que no quieren independizarse, se vean abocados a ello por una guerra de poder entre necios, y creo que es por ese motivo por el cuál la constitución, que no fue escrita por necios, exponga que sea necesario un 75% de apoyo parlamentario.

¿Existe alguna solución? Bajo mi parecer, si bien ninguna hubiera sido tan buena como haber dicho sí al referéndum del 2014, la única vía correcta es negociar un acuerdo para posponer este referéndum con el fin de informar y movilizar a los partidarios del NO. Si bien el movimiento social independentista que se ha generado ya no permitirá ninguna propaganda por el NO, toda propaganda por el NO hoy en día es catalogada injustamente como anticatalanista.