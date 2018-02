Ursula K. Le Guin: literatura sin ninguna duda de género

Este artículo está también disponible en catalán

Se me ha muerto Ursula K. Le Guin (1929-2018).

Se nos mueren más y más autoras; un cruel goteo. De todos modos, siempre podremos cobijarnos en sus obras y libros. En el caso de Le Guin, feminista, ecologista, taoísta, progresista, pacifista... —y perdonen las redundancias—, han sido ochenta y ocho fecundos y polifacéticos años que abrazan una literatura larga y ancha y todo tipo de premios. ¡Gracias, muchas gracias, infinitas gracias!

Libros de ciencia ficción, como la excelente La mano izquierda de la oscuridad. Novela histórica, por ejemplo, Malafrena. La tetralogía de los Libros de Terramar, que habla de los saberes ocultos de la gente del arcaico archipiélago. El espléndido Los desposeídos, donde detrás una nueva trama de ciencia ficción habla de filosofía y ejemplifica y describe el capitalismo, el comunismo y el anarquismo. Libros como El Nombre del mundo es Bosque, una vibrante crítica a la intervención norteamericana en Vietnam, en definitiva, a las guerras imperialistas. El iniciático y juvenil o El ojo de la garza. Cuentos y más cuentos, variadísimas narraciones llenas de intuiciones. También escribe poesía y crítica literaria.

Estamos ante una obra uteral, básica, fundamental, que explica mucha de la literatura o incluso cine posterior: la serie de Harry Potter de J.K. Rowling, situada en una escuela de magia como la que Le Guin se inventó para Un mago de Terramar; el filme Avatar de James Cameron que sigue, aunque no muy finamente, la estela de El Nombre del mundo es Bosque; la ciencia-ficción de Georges R. R. Martin...

En el grave y triste momento de su muerte, me gustaría recordar, sin embargo, el temple y el criterio de una escritora que a pesar desbordar en todo momento cualquier género —y no sólo los literarios, como veremos más abajo— dijo:

Me llevó años darme cuenta que elegí trabajar en géneros tan marginales y despreciados como la ciencia ficción, fantasía, y literatura para jóvenes, precisamente por estar excluida de la supervisión crítica, académica, canónica, dejando a la artista libre; me tomó diez años más llegar a tener el juicio y el valor para ver y decir que la exclusión de los géneros de la «literatura» es injustificada, injustificable, y no un problema de calidad sino de política.