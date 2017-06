Todo mejora

Laura Enrech for It Gets Better España

Las cosas mejoran. Ese es el mensaje al que quise unir mi voz y mi historia siguiendo el ejemplo de cientos de personas antes que yo para ayudar a los niños y niñas, adolescentes y cualquier otra persona que pueda estar pasándolo mal por ser gay, lesbiana, bisexual, transexual o cualquier otra de las letras de la multicolor minoría a la que muchos pertenecemos. El año pasado lancé mi vídeo de It Gets Better y la respuesta fue abrumadora: más de 230.000 reproducciones solamente en Facebook, más de 7.000 reacciones, compartido más de 3.000 veces pero, sobre todo, muchos mensajes de respuesta.

Cientos y cientos de mensajes. Eran mensajes de agradecimiento en la mayoría de casos de personas que lo estaban pasando realmente mal, con historias para no dormir o sufriendo en ese mismo momento todo el peso de la homofobia. Tantos mensajes fueron prueba de la necesidad todavía de decir que las cosas mejoran. Sigue siendo necesario que niños y niñas de cualquier rincón del mundo escuchen que hay luz al final del túnel. Prueba de que es necesario que haya más y más gente contando su historia y dejando ver que, pese a la dureza de lo que pueda estar ocurriendo, hay una historia común en todos nosotros y es que todo acaba yendo a mejor.

Por eso, un año después de aquel vídeo, la organización It Gets Better España me pidió que me convirtiera en su primer embajador en nuestro país. La misión era clara: inspirar a otros a hacer sus vídeos, contando sus historias o simplemente compartiendo ese mensaje de esperanza.

La primera cosa que se nos ocurrió fue juntar a la comunidad de IGB con el fantástico equipo de El País TV para que trabajaran juntos. It Gets Better tiene la capacidad de reunir a las personas más interesantes en torno a la lucha contra el acoso escolar LGTB+. El País TV tiene una de las plataformas de vídeo más potentes en español. Propósito de esa unión: hacer vídeos con personalidades conocidas de nuestra sociedad para animar a todo el mundo a hacer sus propios vídeos.

A partir de hoy, empiezan a publicarse esos vídeos. El primero es el de Eduardo Fernández Rubiño. Aquí lo tenéis:

Y vendrán más en los próximos días: José Ignacio Pichardo, Carla Antonelli, mi compañero de rugby Pepón Nieto, Lidia Mendieta, Begoña Villacís y Manuel Ródenas han pasado por los estudios de El País TV para lanzar un mensaje fundamental: que por muy oscuro que sea lo que estás viviendo, las cosas van a ir a mejor. Las cosas no van a ser fáciles. Pero que las cosas vayan a ser un poco difíciles es incluso algo bueno. Las personas que no han tenido las cosas fáciles en la vida son aquellas que acaban convirtiéndose en las personas más interesantes, más fuertes y más admirables que he conocido.

Créeme, todo mejora. It Gets Better.