Me hice un corte de pelo radical al romper con mi novio y me ha cambiado la vida

Antes: Acababa de recibir un masaje y tenía un pelo de caballo enredado y aceitoso. Después: Recién estrenado mi corte de pelo bob.

Cuando le pregunté si quería romper, dijo llanamente y medio en broma: "No se me ocurre otra alternativa". Después de tres años juntos, eso es todo lo que pudo decir.

Él quería una vida menos pública y yo no paraba de explicarle que una vez que has salido en Time Out New York y que apareces en incontables artículos de una novia que es escritora sexual, eso es prácticamente imposible. Incluso habíamos hecho juntos un podcast sobre relaciones. Pero él no paraba de decir que sus "prioridades habían cambiado".

No estaba ahí. Claro que no.

Me desperté como se suele ver en las películas, jadeando en busca de aire como si me estuviera ahogando. Al otro lado del cuarto había una luz que daba un aspecto estremecedor a mi estudio. Busqué a mi pareja al otro lado de la cama.

Nos conocimos por Tinder cuando yo aún iba a la universidad. Durante tres años, cada seis meses o así, me hablaba para salir a tomar algo. Nos acostábamos. Luego yo me iba a casa.

Hasta que una noche de septiembre se presentó a una fiesta en mi piso con una barba que le hacía maravillas. Estuvo insistiendo durante cuatro meses hasta que accedí a ser su novia. Estábamos estúpidamente enamorados. Y entonces mi carrera empezó a despegar.

Al principio, él fue mi mayor apoyo. Se encargó de elaborar mi boletín, me animó a desarrollar mis marcas y siempre le pareció bien que escribiera sobre él, ya fuera como ejemplo de buen novio o por haber probado algún juguete sexual nuevo.

Nuestra relación empezó a deteriorarse cuando me echaron de mi trabajo en Thrillist y mi carrera como autónoma despegó de la noche a la mañana. Poco después, conseguí un contrato editorial. Estaba pasando todo demasiado deprisa y aparentemente eso le hacía sentirse menos exitoso, pese a que yo siempre intenté dejarle claro lo increíble y brillante que era.

La situación llegó a un punto crítico en julio de 2017, cuando escribí un artículo sobre sexo anal para la revista Teen Vogue. (Sigo orgullosa de ello, que os jodan, haters). Los trolls acudieron como moscas. Hubo padres conservadores y de la iglesia evangélica perdiendo la cabeza por este artí-culo.

Mi bandeja de entrada, Instagram, Twitter y Facebook se llenó de locos. Todo lo que me estaba pasando lo interiorizó mi pareja. Me culpaba a mí por el acoso que me estaba tocando sufrir. Me dijo que me lo había buscado. Cuando más lo necesitaba, no estuvo ahí conmigo.

Tras la ruptura, abandoné el hogar que había ido construyendo para los dos durante los últimos tres años juntos y me subí a un avión con destino a Chicago, dejando atrás así mi vida en Nueva York. Para ser sincera, necesitaba a mi madre y a mi padre, así que volví a la ciudad en la que me había criado para afrontar el dolor.

Mi prima y mejor amiga para siempre sabía que estaba a un paso de convertirme en la chica de Inocencia interrumpida y me invitó a pasar el fin de semana con ella en su piso de Gold Coast, donde me llevó al masajista y a hacerme cuidados faciales para animarme.

Fue en ese momento, entrando al spa deI Red Door Salon y con el pelo untado con aceite de masaje, cuando tomé una decisión. Durante años, mi novio me había insistido en que no me cortara el pelo. Se había enamorado de mi melena larga, así que decidí cortármela ENTERA. Dios, iba a dejarme FLEQUILLO.

Sí, cortarse el pelo tiene fama de ser la forma más tentadora que tiene una mujer para mandar a la mierda a su ex, pero yo tenía que hacer algo radical para recordarme que soy una mujer de la hostia que no se merece estas gilipolleces, que quiero estar al mando de mi vida.

Charles era el único estilista que había en aquel lugar. Un vistazo a su traje pulcro me convenció de que estaba en buenas manos. Le enseñé una foto de Taylor Swift en el móvil y, conforme le iba contando lo de mi ruptura, comentó: "Va a ser EL CORTE DE PELO DE LA LIBERTAD. Este es el inicio de tu nueva vida".

Durante años, mi novio me había insistido en que no me cortara el pelo. Se había enamorado de mi melena larga, así que decidí cortármela ENTERA.

Fue pegando tijeretazos hasta que el pelo me quedó a la altura de la mandíbula y yo acabé con aspecto de profesora de colegio. Y, entonces, con un movimiento decidido, me arregló el flequillo. Pasé de estar petrificada a extasiada. Ahí estaba. Mi nueva yo.

Estaba increíble. Pasé de una melena recta como un palo a parecerme a Velma Kelly, y estaba realmente sexy.

Mi hada madrina en esta ruptura me llevó a la sala de maquillaje, convencida de que lo necesitaba para metamorfosearme de una oruga con el corazón destrozado a una espléndida mariposa. La maquilladora me pintó unos ojos ahumados y los labios. Charles pidió a su asistente que hiciera unas cuantas fotos glamurosas.