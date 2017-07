Iceberg a la deriva

"No me digas que recicle". Aunque sus buenas prácticas estén cada vez más aceptadas, existe un cierto desdén intuitivo hacia el ecologismo como principio moral individual (debes reciclar, debes moderar tu consumo, debes ahorrar energía, etc). El controvertido filósofo Slavoj Zizek explica por qué. Aunque en efecto debamos tender a incorporar esos buenos hábitos, ese mandato contiene un engaño, a saber: pensar que somos totalmente dueños de nuestros actos, de modo que será nuestra responsabilidad si no actuamos con total coherencia ecológica. En realidad, diría Zizek, somos productos sociales, y no nos podemos abstraer individualmente de la necesidad social de consumir ciertos bienes y de hacer ciertos usos contaminantes. En conclusión, la responsabilidad de lograr un mundo sostenible no es de los individuos, antes es preciso cambiar la sociedad. Aunque no hayamos leído al esloveno, en nuestra desconfianza hacia el moralismo ecológico hay una aplicación intuitiva de esta crítica.