Las 5 victorias del feminismo que marcarán 2018

No soy de las que cantan victoria con facilidad. Y del mismo modo no suelo apreciar a quienes hablan del progreso acumulado en relación con la igualdad de género como algo que debemos agradecer. La desigualdad, para empezar, no debería haberse creado/construido jamás.

Tenemos un largo camino por delante; tanto que hacer hasta lograr desmontar los pilares del patriarcado. Presenciar episodios tan lamentables como el del alcalde de Lecrín o Juan y Medio hacen a una a menudo valorar si la barrera es demasiado insalvable, pero en 2017 hubo suficientes señales como para creer que un futuro distinto es posible:

1. La Marcha del siglo

En enero de 2017, queriendo enviar un mensaje a la administración Trump, 4 millones de mujeres y aliados se manifestaron en distintas ciudades del mundo. Fue una marcha histórica no solo en contra de un presidente, sino en contra de un sistema que empodera a hombres y les concede aún más poder pese a los abusos cometidos en contra de las mujeres. La Marcha no hubiese sucedido de no ser por Teresa Shook, quien la noche de la derrota de Hillary Clinton en las presidenciales creó un evento en Facebook llamando a otras mujeres a unirse a ella para marchar a Washington. En tan solo un día el evento amasó 10.000 interesados, y el resto... es historia.

2. Wonder Woman arrasa en taquilla

Con un éxito de taquilla sin precedentes, en junio Wonder Woman desafió a quienes durante décadas contribuyeron a afianzar la creencia de que las películas de superhéroes con mujeres al frente están abocadas al fracaso. La directora Patty Jenkins, tan solo la tercera mujer en lograr hacerse con un encargo para dirigir una película basada en un comic de superhéroes, demostró que no necesitaba tirar de cameos de Batman o super-celebrities para lograr convertir Wonder Woman en una de las películas más memorables del año.

3. Reese Witherspoon y Cardi B

2017 fue también el año en el que Reese Witherspoon se convirtió en la productora más hip de una industria, la cinematográfica, en la que tradicionalmente han sido hombres los que decidían el tipo de historias a contar y el retrato que éstas hacían de las mujeres. La serie Big Little Lies así como Gone Girl y Wild han alzado a Reese a la cima de Hollywood. "Time's Up" es su última contribución para avanzar la igualdad de género.

A la cima, pero de los Billboard Hot 100, llegó en septiembre la rapera Cardi B con su hit "Bodak Yellow". Se trata de la primera rapera solista que llega al top 100 desde que Lauryn Hill lo lograse en 1998. Desde entonces, desde hace casi 20 años, sólo había habido hombres.

4. #MeToo

En 2017 un hashtag creó el espacio, online y offline, para tener las conversaciones que los medios tradicionales y la sociedad habían estado ignorando durante décadas. Facilitado por la increíble labor de reporterismo del The New York Times y The New Yorker, este octubre la etiqueta #MeToo ("yo también"), creado por la activista Tarana Burke allá por 2006, adquirió vida propia. El hashtag, y los cientos de miles de historias que lo acompañaban, lograron iniciar una conversación y hacer ver a los hombres que los de Weisntein, Louis C.K., etc., no son incidentes aislados, sino que forman parte de una cultura que ha permitido el abuso indiscriminado de la mujer durante décadas. Proyectos online como "The Woman In The Room", "Machismo Callejero" y "Bye Felipe" están peleando por incrementar la conciencia social en torno a este abuso, pero como es habitual, necesitan más hombres que los sigan.

5. Más allá del 'feminismo blanco'

En 2017 una mujer mestiza y divorciada se comprometió con un príncipe, introduciendo a los miembros de la corona británica, y por ende a Inglaterra, en una nueva era. También en 2017, Viola Davis se convirtió en la primera actriz de color en ostentar un Oscar, Emmy y Tony por dar vida a personajes, mujeres de color, cuyas historias fueron durante mucho tiempo excluidas de la historia del cine. El 'feminismo blanco' tan dominante en las últimas décadas, está por fin poco a poco dando paso a una lucha por la igualdad de género que entiende de distintas identidades y de la necesidad de dar apoyo a las identidades más discriminadas.

