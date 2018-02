Jenicka, una estrella de tallas grandes que nace hoy

A Jenicka la vi crecer, siempre desde el verbo sentido y emocionado de su mamá, Jenni Rivera.

Jenni para los demás era y es esa diva, cantante, empresaria reality star etc., para mí era solo mi amiga, tanto que nunca quise tomarme fotos con ella, cosa que hago solo con mis amigos, porque me gusta demostrar y que me demuestren las cosas en vida. Ya después ¿Para qué?

Jenni y yo siempre conversábamos de lo hostil con el tema de la imagen corporal que es esta industria en la que ambas hacemos vida (la del entretenimiento) y de como ella, como madre Latina al fin, quería proteger a sus hijas como fiera, de que potencialmente sus hijas pasaran lo mismo, por ello entendí en su momento la fuerza de su discurso y recientemente lo pude confirmar.

Recibí hace poco un mensaje que solo a una tía de esas de cariño que todos tenemos le puede emocionar tanto: Jenicka se lanza al modelaje de tallas grandes.

Inmediatamente busqué la forma de entrevistarla y conocer directamente de ella como estaba viviendo esta emocionante experiencia, así que una tarde, tal como si estuviéramos en la sala de mi casa, conversamos ella y yo de Los Ángeles a Caracas, en una divertida cháchara entre amigas vía telefónica que me permito compartir, conversamos sobre tópicos de la moda, y de esta industria en la que está preparándose para debutar.

¿Cómo fue tu experiencia en el casting de Torrid?

Fue muy interesante, no hice tanto como quise. Estuvo bien para ser una primera vez. Estuve muy nerviosa.

El mundo del modelaje requiere una piel gruesa, sobre todo el mundo de las tallas grandes. ¿Estás lista para esto?

Estoy muy nerviosa, pero tomo esto un día a la vez. Estoy con la mejor actitud para aprender. Estoy la verdad muy emocionada.

¿Cuál sería ese trabajo o campaña que como modelo nunca aceptarías?

Luego de pensarlo, y carcajearnos juntas porque no se le ocurría qué, lo meditó bien y me respondió:

Trabajar con animales, los amo y a la vez les temo y nunca me prestaría para manipularlos o hacerles daño. Son sagrados.

Eres extraordinaria maquillando ¿Has considerado convertirte en una artista de maquillaje?

Aunque me gusta y me divierto muchísimo, bien sea maquillando a mis hermanas o haciendo tutoriales, la verdad me gustaría trabajar más y en serio en otras cosas.

¿Cuál sería ese consejo que pudieras darle a las chicas de talla grande que van a leer esta entrevista Jenicka?

No sé si un consejo, pero lo mejor que puedo decirle a todas es que se vean y acepten como son. Los padres latinos pueden ser muy fuertes a la hora de aconsejarnos y sin querer presionarnos. Mejoren por ustedes, no por sus padres. Acepten siempre sus consejos, pero lo que sea que hagan, que sea por ustedes.

¿Cuál sería esa latina de tallas grandes en los medios o en la moda que te inspira?

Le puse de condición no nombrar ni a su mami o hermanas, brevemente lo pensó y me dijo:

Mmm María Gimena, la conocí cuando hice el casting de Torrid y me pareció una chica tan hermosa, con una actitud tan linda, que siento que es en definitiva una buena inspiración.

*María Gimena fue la chica seleccionada por Torrid para ser su modelo por un año, es de Uruguay.

¿Cuál ha sido el diseñador de moda con el que más te ha gustado vestirte para los red carpets?

Definitivamente Martín Cepeda. Es de Los Ángeles y hemos trabajado con él antes muchas veces. ¡Es maravilloso! Conoce mi cuerpo perfectamente y cómo hacerme lucir impecable. Amo su trabajo.

¿Qué necesita tener un outfit para que sea perfecto para ti?

¡Una chaqueta de jean! –se ríe- Me encantan, me gusta también la ropa holgada u oversize, cómoda. Con eso para mí es perfecto.

Antes de despedirnos, me da mucha curiosidad. Siendo tu tan tímida, ¿es difícil para ti estar frente a las cámaras?

Es difícil aún después de tantos años, es muy loco Jen. A veces se hace difícil, otras veces no. De cualquier forma lo disfruto.

Estoy expuesta a la opinión pública desde los 13 años y me ha costado acostumbrarme, pero como todo lo llevo con calma, un día a la vez para no abrumarme.

Por mi parte, ilusionada con este nuevo paso de Jenicka, no me queda más que desearle suerte, apoyarla, y hasta una propuesta de ser su mentora quedó al aire, con el mayor de los amores, porque cuando uno quiere sin querer tanto a alguien, lo mínimo que aspira es al éxito y brillo, aunque sin pisar una pasarela, Jenicka tiene eso de sobra, su dulzura arropa a todos quienes la conocen.

