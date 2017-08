7 pasos seguros para convertirte en un 'instagurú'

El mundo de las redes sociales profesionales se parece cada vez más a un agitado y vociferante mercado en el que cada día es mucho más difícil destacar. Existen infinidad de técnicas para sobresalir entre la multitud. Pero la mejor, sin duda, es convertirse en un gurú instantáneo, o instagurú. Aquí van una serie de pasos para ello que te garantizarán el éxito*:

1. Comienza por escoger o inventar una causa. Esta es la parte más creativa. Vale cualquiera que te pueda dar notoriedad. Por ejemplo design thinking, growth hachking o transformación digital. Si te sientes innovador puedes inventar la tuya propia, como por ejemplo difundir los peligros de que haya basura espacial sobre nuestras cabezas. O, mejor aún, puedes idear un nuevo tipo de sanación para los padecimientos emocionales, que siempre despiertan interés. Por ejemplo, una que consista en hacer gárgaras con agua purificada mientras se repiten mentalmente mantras chamánicos.

2. Abre una cuenta en Twitter, y en el resto de redes sociales, que te identifique claramente como gurú de esta disciplina. Intenta ser lo más enigmático posible. En el ejemplo de antes Mantra Sanador puede ser una buena opción, y Healing Mantra una mucho mejor.

3. Rellena tu bio de méritos imprecisos pero apabullantes. Términos como CEO, fundador o experto, todos ellos adornados con muchos años de experiencia y conceptos ambiguos, siempre escritos como hashtags, resultarán a la vez llamativos y solventes. Por supuesto, no olvides redactar tu bio en inglés, aunque publiques en castellano corriente y moliente.

4. No generes contenido original. Simplemente aprovéchate del que publican los demás comentándolo, y dejando claro que cualquier cosa tiene relación con la sanación mántrica con agua purificada, tema en el que eres el indiscutible instagurú. Esto vale para cualquier causa a la que te hayas apuntado, y de modo especial para lo relacionado con la transformación digital, asunto que últimamente parece tener conexión con absolutamente todo.

Es posible que como 'instagurú' no ganes dinero. Pero al fin y al cabo, ¿quién lo necesita, si todos los males del alma se curan haciendo gárgaras?

5. Afirma tus ideas con rotundidad, como si fueran verdades universales, e intimida a tu audiencia infundiendo miedo si no comulga con tus principios. Por ejemplo, deja caer que la raza humana se dirige a una extinción segura si no adopta inmediatamente la sanación con mantras chamánicos y gárgaras purificadas. Si te has sumado a la fiebre del design thinking, asevera con determinación que es imposible innovar sin post-its, y que quien no lo haga de esta manera se esfumará en el aire instantáneamente, como lo hacen los sueños de una noche de verano.

6. En el caso de que seas instagurú de un movimiento propio, y si alguien afirma no conocerlo, simplemente di que en países más avanzados que el nuestro hay literalmente millones de seguidores, pero que aquí eres el pionero. Y si ponen en duda la base científica de tu enfoque, simplemente di que la ciencia no tiene respuestas para todo, y que ese es precisamente uno de los problemas de este mundo enfermo. En el caso de que te hayas apuntado a una tendencia existente y no la domines (como es lógico) puedes inspirarte en estos consejos.

7. Inventa una entidad que se dedique a la difusión y defensa de la causa de la que eres instagurú. Una asociación está bien, pero un instituto está mejor. Y si es de investigación, mejor aún. No olvides el inglés como lengua para infundir credibilidad. Por ejemplo: "Gargaric Institute for Chamanic Mantras Research & Innovation". Observa que el nombre no tiene sentido y que el acrónimo GICHMR+i es impronunciable. Esto sin duda hará que Internet se llene de curiosos preguntando qué significa y cómo se pronuncia, lo que te aportará notoriedad adicional. No olvides añadir "+i": hoy todo tiene que ser innovador, lo que quiera que eso signifique.

Ser instagurú te proporcionará múltiples satisfacciones: realización personal, fama e influencia, entre ellas. Eso sí, es posible que no ganes dinero. Pero al fin y al cabo, ¿quién lo necesita, si todos los males del alma se curan haciendo gárgaras?

*Esto es un texto de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿O no?