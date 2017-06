Dos años y más de 50 invitados en un Seiscientos

Autoentrevistas está de celebración. Cumple dos años dando vueltas con su Seiscientos con invitados de disciplinas tan diferentes como el cine, el fútbol o el periodismo. En total más de cincuenta entrevistados han pasado por el asiento de copiloto del Seiscientos (algunos también por el de piloto), para mantener una charla amena y divertida.

Se han subido ilustres como Gran Wyoming, Joaquín Reyes, Leonor Lavado, Cristina Pardo, Pancho Varona, Ara Malikian, Ian Gibson y, cómo no, el gran Juan Luis Cano, que fue el primero en dar el 'sí, quiero' y subirse al Seiscientos del programa. También estuvimos hace unos meses con su 'primo', uña y carne de Juan Luis y la otra mitad de Gomaespuma: Guillermo Fesser. Tuvimos la suerte de darnos un paseo con él en Nueva York, desde Harlem hasta el sur de Manhattan.

Durante estos dos años hemos preparado cada entrevista con la ilusión de un niño en un parque de atracciones, pero no siempre hemos conseguido que nos apoyen empresas con un patrocinio. Aun así, cada entrevista la hemos hecho porque era la excusa para llegar a esta gente con una vida tan interesante. Seguimos buscando apoyo.

Qué decir de los directos de los grandes artistas que se han subido a sorprender a los invitados interpretándoles un tema propio. Han pasado por el asiento de atrás para sus actuaciones cantantes como Aurora (Aurora and The Betrayers), Nora Norman, Bambikina, ISEO, Nina (Morgan), Alice Wonder, Litus y un largo etcétera a los que queremos desde aquí dar las gracias por venir a tocar al Seiscientos. ¡Qué bien suenan todos! Un día grabaremos un disco ahí dentro.

¡Hasta cantó Miguel Ríos con Wyoming y los Insolventes!