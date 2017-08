A mí me parece una de las mejores profesiones que alguien puede tener. En este artículo quiero explicar cómo ser psicoterapeuta en España. Soy psicoterapeuta humanista integrativo y para mí, acompañar a personas a crecer, cambiar y mejorar sus condiciones y calidad de vida, es una forma preciosa de desarrollo profesional. Es un trabajo del ámbito de la relación de ayuda. Recibes una petición de alguien que no lo está pasando bien por cualquier motivo y, sin juzgarle y con el máximo respeto le acompañas a que descubra qué le pasa, por qué y sobre todo para qué le ocurren ciertas cosas una y otra vez. Desde el primer momento estableces una relación terapéutica que irá consolidándose cada día, haciéndose más segura, protectora, amorosa... de forma que permita a la persona recorrer el camino de descubrimiento primero y de cambio profundo después, que sin esa ayuda sería imposible de realizar.

Y ¿cómo ser psicoterapeuta en España? es decir, ¿cómo alguien se puede convertir en psicoterapeuta? Explicaré los pasos desde la perspectiva que más conozco que es la de mi enfoque 'humanista integrativo'. Hay algunas diferencias si el objetivo es ser psicoterapeuta de otro enfoque distinto como puede ser el psicoanálisis, el sistémico, el cognitivo, cognitivo-conductual, corporal, e incluso otras formas de trabajo dentro de la Psicoterapia Humanista. No obstante, los pasos son bastante comunes y lo que puede variar en la mayoría de los casos, son algunos aspectos de forma y obviamente, los contenidos.

El punto de partida para ser psicoterapeuta en España es la formación universitaria, que lo más deseable es que ya vaya dirigida hacia el objetivo final de ser psicoterapeuta, por lo que los grados en psicología y medicina son los más frecuentes como estudios universitarios previos a la formación profesional en psicoterapia. Sin embargo, en mi experiencia es muy frecuente que tanto psicólogos como médicos, no descubran la psicoterapia hasta los últimos cursos o incluso, hasta después de finalizar sus estudios en la universidad.

Tras los estudios universitarios, el paso siguiente es descubrir el enfoque psicoterapéutico que más encaja en cada persona, para formarse es una metodología coherente con la forma de ser del alumno. Los alumnos que se forman con nosotros en el Psicoterapia Humanista Integrativa muchas veces lo eligen por lo que leen de nosotros, los testimonios de nuestro alumnos en la revista Bonding, nuestros videos de Youtube, o en la página web del Instituto Galene. Algo en su interior conecta con lo que leen o ven y eso le asegura que en esta forma de ser psicoterapeuta van a sentirse cómodos y trabajarán a gusto. Me imagino que los alumnos que se decantan por otros enfoques vivirán esa conexión de la misma manera.

Si hay alguna profesión que merece ser reconocida como la mejor, probablemente sea la psicoterapia.

Una vez elegido el máster en psicoterapia y superar el proceso de admisión, el alumno se matriculará e iniciará un proceso transformador, lleno de aprendizaje, experiencias y práctica profesional supervisada. Vivirá unos años de formación plenos a nivel personal y profesional que, ayudados por el proceso de psicoterapia personal, imprescindible para realizar este máster. Formación y psicoterapia desde el mismo enfoque conseguirán que la persona que inició este proceso realice un cambio profundo que forma parte de la construcción de su "Yo profesional psicoterapeuta", junto a su experiencia de vida y la supervisión profesional.

Para las personas que estudiaron una carrera diferente a medicina o psicología y querían aprender a acompañar desde nuestro enfoque humanista integrativo, creamos hace 16 años en Máster en Counselling Humanista Integrativo que forma a quien lo cursa para ser counsellor, profesión hermana de la psicoterapia con algunas diferencias. Muy extendida en el mundo anglosajón, se está abriendo camino en España con fuerza.

Tras obtener la titulación máster, el psicoterapeuta iniciará su práctica profesional, viendo pacientes bajo supervisión. En este periodo irá consolidando su potencia terapéutica, se seguirá formando adquiriendo más habilidades y sobre todo experiencia profesional. En ese recorrido y nunca antes de dos años de atender pacientes, supervisar y de psicoterapia personal, llegará un momento en el que reunirá los requisitos para su acreditación profesional por parte de la Asociación profesional a la que se adhiera según su enfoque terapéutico que, en nuestro caso es Aphice (Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa y Counselling de España) que está integrada en FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) que a su vez se integra en EAP (European Association for Psychotherapy). Una vez que la asociación profesional (Aphice) le otorga la acreditación profesional, presentará su documentación a FEAP para que el psicoterapeuta sea acreditado por FEAP. Este es el máximo reconocimiento profesional en España. A partir de ahí cuando cumpla los requisitos también podrá solicitar en FEAP la acreditación europea de EAP, para obtener el ECP (Certificado Europeo de Psicoterapeuta) la acreditación profesional más alta que un psicoterapeuta puede obtener en Europa.

Muchas personas me preguntan cómo ser psicoterapeuta en España, espero que este pequeño resumen les ayude a todas ellas a conocer cómo conseguirlo desde el enfoque humanista integrativo.

Soy médico – psicoterapeuta desde hace más de 30 años en los que he vivido un desarrollo profesional y personal maravilloso. Comencé atendiendo a personas con adicciones a drogas, después a todo tipo de pacientes que querían trabajar conmigo en psicoterapia humanista integrativa, fundé junto a Macarena Chías psicóloga y psicoterapeuta, el Instituto Galene de Psicoterapia hace más de 20 años. Creamos el Master de Psicoterapia Humanista Integrativa, con lo que se sumó a mi labor terapéutica la docencia. Mi mujer Macarena y yo, hemos escrito varios libros de psicoterapia por lo que añadimos a nuestra dedicación profesional la escritura.

En estos momentos a poco más de 7 meses de haber publicado nuestro último libro "Técnicas de Trabajo Emocional en Psicoterapia", a punto de iniciar la 18ª promoción del máster y con 16 Delegaciones del Instituto Galene en 4 países, y sobre todo con cientos de personas que han cambiado sus vidas con su terapia conmigo, me siento muy agradecido a esta profesión que tanto me ha dado y que me ha permitido disfrutar de mi vida. Si hay alguna profesión que merece ser reconocida como la mejor, probablemente sea la psicoterapia.

Este post se publicó originalmente en el blog del autor.