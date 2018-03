Le pedí matrimonio a mi novio y no podría estar más feliz

He de decir que no fue lo más elegante del mundo. Estábamos en lo alto de una pista de esquí un día soleado en los Alpes. Pero también estábamos en un bar, uno de esos en los que las personas bailan sobre las mesas mientras vuelan las botellas de champán. Pero no se puede tener todo.

Yo miraba la nieve, me bebía un gin-tonic y hablaba con mi novio y con otra chica de que estaba planteándome pedirle matrimonio algún día. Cuando quise darme cuenta estaba de pie encima de un puf enorme, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Todo el mundo me miraba.

"Qué giro argumental tan interesante", pensé.

Me arrodillé (Nota mental: no es una buena idea cuando estás encima de un puf enorme) y le pedí matrimonio a mi novio. Él no se lo podía creer, y tampoco la otra chica, fue increíble. Mi novio estaba atónito, y su imagen me resultó muy graciosa, porque también iba vestido con un mono vintage.

Entiendo que le sorprendiera tanto. Es muy poco frecuente que las mujeres en relaciones heterosexuales pidan matrimonio. Desde ese momento, he considerado pertinente hacer presión a los demás en defensa de esta causa. Supongo que pensaréis que soy rara. Pero la verdad es que soy bastante normal, y pienso que las mujeres deberían tomar la iniciativa de pedir matrimonio más a menudo.

Existen infinitas razones por las que las mujeres no piden matrimonio a su novio. Una de las más preocupantes que he oído es que temen que su novio sienta que pierde masculinidad. Lo único que tengo que decir a eso es que un hombre al que no le guste que le pidas matrimonio puede acabar siendo un verdadero muermo tras treinta años de matrimonio. En especial cuando su sensualidad masculina se haya convertido en grasa.