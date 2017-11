¿La limpieza del proceso electoral venezolano?

Son las 5 de la tarde. Estamos en un café de Caracas. Me he citado con el Ingeniero Luis Lander, director del Observatorio Venezolano Electoral (OVE) para conocer su opinión sobre las pasadas elecciones del 15 de octubre. Lander fue profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela.

En contra de los pronósticos y encuestas, el partido de gobierno se adjudicó el triunfo en 18 gobernaciones de un total de 23 estados. Solo en 5 gobernaciones la oposición consiguió un mayor número de votos.

Luis Lander, director del Observatorio Venezolano Electoral (OVE).

Estamos leyendo el comunicado suscrito por cuatro españoles que fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para actuar como observadores internacionales, uno de los dos grupos que fueron acreditados por el ente electoral. Siendo el otro, el CEELA, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, una ONG fundada a instancias del presidente Hugo Chávez en el 2004.

La organización que dirige, el ingeniero Luis Lander, Observatorio Venezolano Electoral, no recibió el beneplácito del ente electoral, asegurando que debido a la premura con la que se convocaron las elecciones, no hubo tiempo para emitir las credenciales a las 500 personas que conforman esta ONG.

El grupo de españoles estuvo conformado por tres dirigentes políticos y por un periodista: Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida; la senadora Sara Vilà, de Podemos; la parlamentaria gallega Eva Solla de En Marea; y el periodista Carlos Enrique Bayo, del diario Público.

Nuestra primera objeción es la metodología de selección aleatoria de las 120 mesas de votación

Los observadores españoles, aseveran en su comunicado que "el proceso electoral ha cumplido todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles a unos comicios". Una conclusión refutable.

Nuestra primera objeción es la metodología de selección aleatoria de las 120 mesas de votación que ellos observaron ¿cómo se escogió la muestra para representar el universo de 30.274 mesas electorales, distribuidas en un territorio de un millón de kilómetros cuadrados? puesto que no lo explican en su comunicado.

El comunicado de los observadores españoles se refiere a que la oposición contó "con medios y libertad más que suficientes para desarrollar su campaña"

El ingeniero Luis Lander no desconfía de las máquinas sumadoras, no desconfía de los programas, ni de las máquinas capta huellas, aunque me aclara, que la base de datos de huellas está en construcción. Luis Lander me informa que hubo inconvenientes en la realización de las auditorías que debieron realizarse en un 54% de las mesas electorales, no se realizaron en muchos casos como un acto público, a pesar de que la ley estipula la participación de cualquier ciudadano.

Los problemas surgen cuando el proceso informatizado es interrumpido, continúa explicándome. Varios de los candidatos a las gobernaciones, con copias de las actas de votación en mano, han denunciado que hubo alteración de los resultados por la manipulación de la data en centros de votación que se ubican en aldeas remotas, donde no hay comunicación telefónica y los resultados no son transmitidos electrónicamente.

Destaca el caso del candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velasquéz, del partido La Causa R quien introdujo un recurso por fraude. El CNE todavía no ha respondido a su denuncia.

En la web del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela se puede leer el informe "Periodistas y medios de prensa de Venezuela son censurados y agredidos durante elecciones regionales"

Otro de los puntos del comunicado de los observadores españoles se refiere a que la oposición contó "con medios y libertad más que suficientes para desarrollar su campaña". En la página web del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, puede leerse el informe titulado: "Periodistas y medios de prensa de Venezuela son censurados y agredidos durante elecciones regionales." Donde se hace énfasis en el cierre de 50 emisoras de radio de línea editorial opositora en los últimos meses. Además en dicha página web se reportan los casos de las agresiones verbales y físicas a periodistas que intentaron cubrir las recientes elecciones regionales.

Como es costumbre en las elecciones en Venezuela, los medios de comunicación que son propiedad del estado venezolano, son utilizados para hacer campaña política a favor del partido de gobierno, a través de propaganda y entrevistas. Según la ONG Espacio Público en el 2012, el gobierno controla unos seis canales de televisión, y 200 emisoras de radio, además de numerosos periódicos y diarios.

Las alocuciones del presidente Maduro no estuvieron exentas de propaganda a favor de sus candidatos. En cadena nacional de medios públicos y privados, se refirió a ellos, ofreciéndoles cuantiosos recursos para sus futuras gestiones.

Se produjeron graves incidentes en algunos centros de votación

Se produjeron graves incidentes en algunos centros de votación. Algunos centros de trayectoria opositora, fueron cerrados pocos días antes de las elecciones, obligando a sus votantes a presentarse en otros centros, alejados y de difícil acceso. Unos 700.000 electores se vieron afectados.

Se reportó presencia de los llamados colectivos o las bandas de motorizados armados en Guarenas y Guatire. También se colocaron puntos rojos cerca de centros de votación en la populosa zona de Petare, donde los votantes mostraban su carnet de la patria antes de votar.

Una lectura de la prensa del día nos da una idea de las irregularidades y de los hechos de violencia que se reportaron, a tal punto que muchos testigos de la oposición fueron sacados de los centros de votación a partir de las 6 de la tarde. Los centros funcionaron hasta las 8 de la noche sin su presencia. Así lo ha denunciado el candidato de la gobernación del estado Miranda.

Según la Red de Observación Electoral de la Asamblea Nacional de Educación es "imposible considerar la elección de gobernadores como expresión fiel de la voluntad ciudadana"

Luis Lander me refiere a los informes de la Red de Observación Electoral de la Asamblea Nacional de Educación, una de las dos organizaciones que sí fueron acreditadas como observadores nacionales. En su informe disponible en internet, esta ONG, asevera que las elecciones regionales padecieron de numerosos vicios y por tal motivo es "Imposible considerar elección de gobernadores como expresión fiel de la voluntad ciudadana".

A la fecha, dos semanas después de haberse realizado las elecciones, no se está realizando una auditoría del 100% de las actas como indicaron los observadores españoles. A pesar de que la auditoría de la totalidad de las actas ha sido solicitada por la coalición de partidos opositores.

