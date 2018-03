La sugerente revelación sexual de esta chica tras quedar en estado de 'shock' al ver a su cita de 'First Dates'

Paula, una camarera y peluquera valenciana de 24 años, enloqueció cuando vio a Nelson, un administrativo de 24 años de Elche (Alicante). El chaval era clavadito a su amor platónico de la infancia, ese niño "del que estás enamorada de pequeña y que no te quiere".

Con esa chispa flotando en el aire, pero sin que Nelson tuviera ni idea de la historia infantil de Paula, comenzó la cena de la pareja en el restaurante de First Dates —de Cuatro—. Era evidente que la cita marchaba bien, y una cosa llevó a la otra, la otra a la otra, y la noche comenzó a subir de tono.

En ese punto, Nelson si vino arriba y le planteó una pregunta de lo más íntima a Paula que, todo hay que decirlo, no defraudó al chaval: "¿Qué prefieres, comer, dormir o tener sexo?".

Paula se deja llevar por impulsos, así que si Nelson resulta ser un chico espontáneo y nada celoso puntuará doble

La chica, quien ya había advertido al inicio del programa que no era muy de pensar las cosas, no lo dudó: "Tener sexo, comer y dormir".

Al chaval se le dibujó una sonrisa en la cara que, probablemente, aún a estas horas no se le habrá borrado todavía: "Has acertado", exclamó.

Sin embargo, lo mejor estaba aún por llegar. Paula se sintió tan cómoda que reveló su secreto de la infancia: "Te pareces mucho a mi amor platónico de cuando era joven: los ojos, la nariz, las orejas... del colegio, cuando estás enamorada del típico niño que no te quiere. Eres guapísimo", afirmó.

En ese momento, Nelson comenzó a ponerse rojo mientras ella acertaba a decir "qué vergüenza".

Visto lo visto, la sentencia final no sorprendió a casi nadie: "No esperaba un chico tan guapo y me ha gustado mucho ¿Te parece que nos vayamos a ver a mi fantasma?", le invitó Paula a Nelson, quien no tardó ni un segundo en obedecer sus deseos: