Evoluciona hacia el trabajo inteligente y aprovecha la transformación digital

En muchas empresas el entorno laboral se caracteriza por picos variantes de actividad que hacen que o bien se vivan momentos concretos de estrés constante, donde tenemos la sensación de que no se llega a todo (o realmente no se llegue a todo, o se llegue mal); o bien se realice eso que llaman "calentar la silla" para cumplir con horarios pese a que la actividad disminuya o un trabajador no tenga nada que hacer en un momento. Incluso una pequeña variante de este "estar por estar" serían las reuniones de puesta al día. Existe una respuesta a estas situaciones y que también sería una solución salomónica para empresarios y trabajadores: el trabajo inteligente o movimiento "#WorkSmarter".

El trabajo inteligente pasa por aprovechar y hacer unbuen uso de la transformación digital: una correcta suma entre el talento e ingenio humano y la tecnología nos hará más llevadera y equilibrada la rutina laboral, conciliando vida fuera de la empresa para los trabajadores y obteniendo máxima eficiencia y beneficios para el empresario.

La buena conjugación de estas dos áreas, que ya se puede conseguir con herramientas pensadas para ello, como Teamleader, que integra CRM, gestión de proyectos y facturación en un único software online; nos trae 6 claves para desempeñar el trabajo de forma inteligente.

1.Intentar tener todos los procesos en orden y organizados, con todo el control sobre las tareas. Especialmente para directores, responsables de áreas o project managers; se hace especialmente necesario controlar los flujos de trabajo de una empresa o departamento para saber en qué punto nos encontramos y establecer metas y prioridades.

2.Ahorrar tiempo prescindiendo de tareas mecánicas como la facturación. Un trabajador o empresario eficiente debería buscar software todo en uno que les ayude a realizar funciones que no son imprescindibles para el core business o negocio central de la compañía, de manera que los trabajadores puedan realizar otras actividades y dedicar su tiempo a innovar y, por qué no, ampliar nicho de mercado.

En un entorno de trabajo dinámico y colaborativo, la evolución natural en esta época transitoria de transformación digital es el trabajo inteligente.

3.Transparencia en la comunicación. Además de seguir los procesos y flujos de trabajo a través de la tecnología, es recomendable abrir puertas a una comunicación fluida dentro de la organización porque nunca se sabe dónde puede surgir la idea que lleve nuestro negocio al siguiente nivel. También es más fácil de esta manera establecer sinergias que ayuden a solventar antes los problemas que puedan surgir en un proceso.

4.Determinar bien las prioridades y ser realistas. Se trata de avanzar, no de bloquearnos y no saber ni siquiera por dónde comenzar. Hay que ser conscientes de las limitaciones que un determinado contexto y momento ofrecen y establecer una jerarquía de deberes. Una herramienta con la función de planificación de proyectos permite gestionar las actividades desde el comienzo de un proyecto, estableciendo fechas y fases.

5.Respetar las horas de sueño. Un buen descanso repercutirá en nuestro rendimiento y en nuestro humor. Y este descanso se consigue ciñéndonos al tiempo laboral establecido, respetando ocio y relax.

6.Realizar deporte. Al contar con sistemas adecuados que nos permitan ahorrar tiempo y salir a la hora debida de la oficina, podremos, y es aconsejable, dedicar tiempo a hacer deporte. La actividad física produce endorfinas, las hormonas de la felicidad, y favorece además la concentración en la ejecución del ejercicio corporal, hecho que permite una desconexión necesaria para afrontar luego las cuestiones laborales con objetividad y frescura.

En una sociedad cada vez más globalizada y en un entorno de trabajo dinámico y colaborativo, la evolución natural en esta época transitoria de transformación digital es el trabajo inteligente... No te quedes atrás y súbete al movimiento #WorkSmarter.