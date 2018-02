San Valentín: el origen de su celebración

Es imposible no saber que hoy es San Valentín. El Día de los Enamorados es una fiesta archiconocida. No es muy española que digamos, pero la hemos adoptado con mucha fe y recibido con los brazos abiertos y el bolsillo preparado. Dicen las malas lenguas que es un invento de unos grandes almacenes, pero lo cierto es que en otros países, en otras culturas, sí era una festividad ya consolidada desde hacía muchos siglos.

¿De dónde viene que Valentín y el amor sean pareja?

En Gran Bretaña empezó a asociarse a San Valentín con el amor romántico a finales del siglo XIV, cuando Geoffrey Chaucer (1343-1400) autor de los "Cuentos de Canterbury" los asoció en su poema "The Parlement of Foules" escrito alrededor de 1380. El poema relata la existencia de un parlamento o asamblea de pájaros que se reunieron para elegir pareja. Y especifica que la reunión tenía lugar por San Valentín:

For this was on seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make.

("Por esto que fue enviado el día de San Valentín cuando cada ave su pareja ha de elegir").