Celebrando el Amor

Mis recuerdos de San Valentín comienzan en la universidad. Una día, hablando con mi hermana, llegamos a la conclusión de que no queríamos esperar a tener novio para celebrar San Valentín. Nos teníamos la una a la otra, nos queríamos y sabíamos que íbamos a estar siempre ahí. Así que decidimos que yo iba a ser su Valentín y ella iba a ser la mía.

Mi madre solía preparar una cena especial ese día (todavía lo hace) y esta vez nosotras también íbamos a ser protagonistas. En el momento de intercambiar regalos, estaba muy emocionada, tenía una taza con un corazón para mi hermana y aunque ella pensó que estábamos bromeando y no me regaló nada, en realidad no importó, pues fue el comienzo de una hermosa tradición entre nosotras. Desde entonces, cada año intercambiamos algo (aunque sea una postal) como símbolo de nuestro amor fraternal.

Es importante darse cuenta que el amor, y el Día de San Valentín, no se trata solo de tener una pareja. Love is in the air! En las personas que te rodean. Encuentras el amor en una gran película, en los lugares que llamas hogar, en las flores frescas. El amor es disfrutar de un masaje, practicar tu deporte favorito y de una deliciosa cena.

Hay mucha presión en esta fecha por estar enamorado y en una relación romántica. Mira más allá de eso, celebra el amor que puedes encontrar en todos los aspectos de tu vida.

En este momento, lo que a mi me hace muy feliz y sentir el amor, son unos deliciosos y saludables Ferrero caseros que hice durante el fin de semana. Con un maravilloso efecto crujiente y un profundo sabor a sirope de arce son lo más. Y, por supuesto, ¡son incluso mejores que los originales!

¡Disfruta del amor de las pequeñas cosas!

