Día Internacional de la Mujer | Lucha contra el miedo

Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Reconocemos y honramos la lucha que comenzó hace más de 200 años, en 1911, la lucha por la paridad de género.

La igualdad de género no ha sucedido y no sucederá de la noche a la mañana, pero gracias a nuestras luchas y batallas, estamos haciendo cambios positivos y conseguimos grandes victorias día a día. Todas debemos mantener el ritmo y ser conscientes que todas podemos jugar un papel importante en la lucha por la igualdad, así que haz lo que puedas para conseguir realmente un cambio positivo para nosotras.

Para conquistar al miedo, profundiza en su raíz, entiéndelo y déjalo ir

Hay millones de mujeres que luchan por sus sueños, alcanzando su máximo potencial, saltando de su zona de confort. De hecho, creo que una vida vivida sin miedo es una vida de autenticidad y realización. ¡No tengas miedo de resaltar y destacar!

Cómo vivir tu vida con el corazón abierto y sin miedo

Tu cuerpo es parte de tu expresión

Sé intrépida con tu cuerpo y no odies ninguna parte de él. Usa todas las partes de tu cuerpo, ámalas, es perfecto tal y como es.

No te avergüences de tus pasiones

¿Alguna vez has sentido que todos parecemos clones? como si no tuviéramos nuestra propia personalidad? No te avergüences de tus gustos, intereses, pensamientos y aficiones. No trates de simplemente complacer a los demás. ¡Brilla, vales la pena!

Confía en ti misma

Cuando tengas dudas sobre tus propias habilidades, piensa que estás donde debes estar. Confía en ti misma y en el universo, porque todo a tu alrededor está alineado.

Entender la amistad

No todos los amigos se quedarán en tu vida para siempre, es triste, pero es así. Se abierto a hacer nuevos amigos y compartir con ellos tu persona. Todos somos extraños al comienzo.

El cambio verdadero y alcanzar lo que realmente quieres, es un viaje que comienza contigo misma

Comparte tus pensamientos y emociones

Algunos probablemente estarán en desacuerdo contigo y tu con los demás, pero no temas, di lo que piensas de una forma respetuosa y empática.

Eres hermosa

No desperdicies tu preciosa vida tratando de convencerte de que eres bella y poderosa, no te compares con los demás y no sientas que no tienes ninguna valía. ¡ERES MARAVILLOSA TAL Y COMO ERES!

Son ellos, no tú

Todos tenemos nuestros problemas y conflictos personales. Cuando alguien dice cosas desagradables que te hacen sentir insegura o que vales menos, en realidad, no es más que una manifestación de su propio dolor. Simplemente estás en su camino y realmente no tiene que ver contigo. No aceptes esos juicios como hechos, simplemente perdónalos y repítete ¡yo no soy esa!

El tratamiento silencioso

Ignorar tus miedos es la mejor manera de evitar que se interpongan en tu camigo. Haz un esfuerzo, consciente, para dejar de alimentar esa voz interior. Dite a sí misma "¡Soy buena para esto y lo otro, y me lo merezco!"