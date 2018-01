Haz que tus propósitos de año nuevo realmente perduren

¿Cómo van esos propósitos de Año Nuevo? ¿Ya has tirado la toalla? ¿Aún no te has puesto con ellos?

Siempre me ha gustado eso de cerrar una etapa y comenzar otra, es emocionante y excitante. El proceso de crear nuevas metas y establecer nuevas intenciones es muy motivador. El problema viene cuando al cabo de unas semanas nos damos cuenta de que esas intenciones han pasado a un segundo plano o ya ni nos acordamos de qué nos habíamos fijado. Esto suele suceder cuando esas metas no son reales, son demasiado extremas, nada prácticas ni sostenibles.

No os preocupéis, ¡no estáis solos! Desde aquí quiero aportar mi granito de arena y explicar cómo evitar este error tan común con los propósitos y cómo crear cambios saludables positivos que perduren en el tiempo.

Pregúntate ¿por qué?

Por ejemplo ¿por qué quiero ir al gimnasio? Para estar más ágil y fuerte, para verme mejor en el espejo... Ahora tu objetivo no es ir al gimnasio, si no verte fuerte y estar más ágil

Crea verdaderos hábitos que se adhieran a tu estilo de vida

¡El primer paso es entender cómo funcionan los hábitos! Hay que comenzar poco a poco y con cosas reales que sepa que funcionarán. Por ejemplo, no me propondré levantarme para ir a correr a las 5 de la mañana si soy de esas personas a las que les cuesta levantarse...

Tienes que proponerte hábitos fáciles de seguir y manejables para la vida ajetreada que tengamos.

Fíjate metas específicas y medibles

No es lo mismo decir que quieres perder peso a que quieres perder 5kg o decir que harás más ejercicio o decir que irás tres veces al gimnasio.

Alíate

Busca a alguien que te sirva de árbitro, al que tengas que rendirle cuentas o que tenga los mismos propósitos que tú. Es mucho más fácil cuando lo haces con otra persona o si tienes que responder frente alguien. Por no defraudar o quedar mal los cumpliríamos a rajatabla

Crowdout

No dejes que la palabra "eliminar" te perturbe. Si tu objetivo es comer de forma más saludable, hablamos de sustituir alimentos nada beneficiosos para nuestro cuerpo por otros que sí que lo sean. Cuando llenas tu plato de cosas deliciosas y saludables no tendrás hueco para los antojos perjudiciales.

Una de las mejores maneras de comenzar una nueva etapa es disfrutando de un detox, consiste en 3-5 días en los que realmente tomas conciencia de tu alimentación, observas tu cuerpo y te planteas tus objetivos para la nueva fase.

Ahora es tu turno. ¡Súbete al tren de Año Nuevo con éxito! Lograr un nuevo comienzo y, finalmente, lograr cambios sostenibles para su salud.