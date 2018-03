Gracias a una prueba de ADN descubrí que tengo dos hermanas que no conocía

Con mis dos nuevas hermanas.

Había oído que es fácil hacerse pruebas de ADN en estos tiempos, de modo que se lo comenté a mi hermana, que se ofreció a poner el dinero si ponía yo la saliva que había que mandar para obtener los resultados. ¿Por qué no? Sería divertido, ¿no? Como nuestros padres habían fallecido (nuestro padre en 2007 y nuestra madre en 2011), no íbamos a herir los sentimientos de nadie, así que, a los 45 años, finalmente nos decidimos a conocer nuestra ascendencia. Seis semanas más tarde, los resultados me llegaron a la bandeja de entrada.

Un hombre llamado Anthony apareció como primo hermano o primo segundo. En su perfil había un árbol genealógico y una foto. Era castaño, como yo, con rasgos similares. Era extraño. Sí, tenía a Michele, pero nunca había tenido más familia que se nos pareciera. Decidí dejar reposar el tema y hablar antes con Michele, pero Anthony se me adelantó con un mensaje esa misma noche: "Acabo de ver mis resultados del ADN y he visto que posiblemente seamos primos segundos. Estaría tremendamente interesado en saber dónde está nuestro vínculo genético".

Oh, oh...

Por suerte, me cayó simpático de inmediato cuando hablamos por teléfono y se autodenominó empollón de la genealogía. Después de hablar, me envió una petición de amistad en Facebook y me prometió que contactaría conmigo si descubría algún indicio sobre nuestro vínculo.

Antes siquiera de tener la ocasión de contarle a Michele nada de esto, Anthony volvió a llamar al día siguiente y me dijo que me sentara. Pensé al instante en el programa de televisión Who Do You Think You Are? (¿Quién crees que eres?), en el que algunos famosos han descubierto que descienden de nazis o de comerciantes de esclavos. Respiré hondo e intenté prepararme para lo que venía.

Su madre sabía quiénes somos mi hermana y yo: el secreto de su prima Kathy.

Siempre me había imaginado a mi madre como una adolescente, pero Kathy tenía 36 años y había estado casada dos veces antes de que naciéramos. Después de graduarse en el instituto e irse de casa, el contacto con sus primos menguó, pero aun así conservaban fotos de ella.