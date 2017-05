A la búsqueda de los bebés robados durante y después del franquismo

Te busco. Te estamos buscando es el nombre de la campaña ciudadana lanzada hoy en Barcelona, que tiene como objetivo encontrar a los bebés robados durante y después del franquismo.

La acción fue impulsada por la asociación SOS Bebés Robados de Catalunya, junto a la CoordinadoraX24 de Andalucía, Madrid, Navarra y País Vasco.

En España, entre los años 1940 y 1990, se robaron centenares de niños recién nacidos. Hoy se sabe que actuaban en forma de red: médicos, monjas, enfermeras y curas, entre otros. La asociación SOS Bebés Robados de Catalunya estima que hubo 30.000 bebés robados, aunque otras organizaciones sostienen que son 300.000.

La Asociación SOS Bebés Robados de Catalunya es una entidad sin ánimo de lucro y está constituida por familiares afectados por el robo de bebés durante y después del franquismo. Su presidenta Adelina Ruiz tiene 58 años y busca a sus hijas gemelas nacidas el 11 de diciembre de 1980 en la maternidad de Barcelona.

Adelina es una de las voces testimoniales de la campaña Te busco.Te estamos buscando. Ella describe su caso como uno más de los miles que hay en España, y afirma que ningún gobierno de su país hizo algo para reparar el daño que esas familias han vivido. "No están haciendo lo que deberían para aliviar el dolor que tenemos los familiares que buscamos a nuestros niños, ni tampoco por esclarecer la verdadera identidad de esos niños, ya convertidos en adultos". En este país se intenta tapar toda esta historia oscura. No quieren remover la memoria y se intentan acallar nuestras voces. Exigimos justicia, reparación para que esto no vuelva a suceder nunca".

Cristobalina Moral Burgos es presidenta de SOS Bebés Robados Navarra, de 42 años, y busca a su hermano mellizo nacido el 8 de diciembre de 1974 en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. "Empezamos la búsqueda en 2011. Nos sentimos defraudados con el Estado español, porque no se nos reconoce como víctimas, lo cual atenta contra los derechos de las personas", dice Cristobalina.

Un pilar importantísimo en esta campaña ha sido el trabajo de la doctora Carolina Escudero –argentina residente en Barcelona-, que ha creado y llevado a cabo talleres basados en la comunicación resiliente, el empoderamiento y la filosofía Ubuntu, de origen africano, y que presta especial atención a la dimensión colectiva del individuo.

"Iniciamos una búsqueda que se construye a nivel individual para luego fundirse en una resiliencia comunitaria. Están comunicando sus historias desde un espacio resiliente, porque después de todo, quieren encontrar a sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos. Estas personas han pasado por hechos muy traumáticos. Algunas de estas mujeres cuentan en los talleres que hay palabras que no han repetido desde el día en que les robaron a su bebé", comenta Escudero.

"El fantasma del paso del tiempo preocupa y ocupa a muchos de ellos –continúa Escudero-. Hemos trabajado a través de los talleres esto de contar nuestra historia, pero desde un lugar de empoderamiento. Este es el comienzo de una búsqueda resiliente, comunitaria, de la que esperamos surjan más historias. Esperamos que nuestro mensaje le llegue a aquellos que se están cuestionando su identidad. Por otra parte, continúa la labor de estos colectivos en sus demandas de justicia, memoria y reparación", subraya Escudero

