Cristo, Lucifer y la médium de mascotas

Hace unas semanas leí una noticia que no hizo más que ratificar mis sospechas de que la raza humana no sólo va hacia la extinción, sino que además se lo merece: "Miley Cyrus contrata a una médium de animales para comunicarse con su difunto perro Floyd". ¿Cómo te quedas?. Parecer ser que la exitosa cantanta estaba lejos de su hogar cuando su querido can murió así que no tuvo la oportunidad de despedirse de él como a ella le hubiese gustado.

Para aplacar el tremendo dolor por la pérdida de su peludo amigo, la artista antes conocida como Hannah Montana, hizo lo que cualquier mortal haría: encargar una descomunal réplica hiperrealista de su amado husky siberiano y llevárselo de gira por todo Estados Unidos... Sin embargo, parece ser que 20 metros de perro no fueron suficientes para tapar el enorme agujero que la marcha de Floyd había dejado en su corazón.

Trascurridas varios meses del fatal suceso, ya más centradita, Miley encontró una manera mucho más adulta y sensata de decir adiós a su perro: contratar a una Celebrity Pet Psychic (Pitonisa Lola de animales para los que no hablan inglés) que la pusiese en contacto con el espíritu de Floyd. El ser humano elegido para realizar este vis a vis con el otro mundo fue Melissa Bacelar, una profesional versátil que además de hablar con todo tipo de bichos muertos dice ser modelo, productora y actriz. Pero las virtudes de esta mujer del renacimiento no terminan aquí, sino que también tiene grandes dotes para la taxidermia a juzgar por el trabajo fino realizado con el perro de la foto.

La historia me voló tanto la cabeza que no pude por menos que ponerme a buscar información en Internet. Flipé muy mucho cuando comprobé la cantidad de webs que ofertan este tipo de servicios, pero flipé muy muy mucho más cuando vi las tarifas roaming aplicables a una conferencia con el más allá... Lo dicho amigas, haced las maletas porque la raza humana se dirige inexorablemente hacia la extinción.

Hace unos días salí a tomar algo con unos colegas a la terraza Aperture de Sant Antoni Portmany (Ibiza). Después de un par (o tres) de revitalizantes gintonics me vine arriba y conté con pelos y señales la disparatada noticia que había leído unas semanas antes. Para asegurar el aplauso de crítica y público, rubriqué mi documentado relato con una frase estelar que nunca falla: "esto solo puede pasar en Estados Unidos de América". Pero para mi sorpresa una de los presentes soltó la única frase del mundo capaz de refutar mi a priori irrefutable afirmación: "Bueno, esto solo puede pasar en Estados Unidos de América y en Ibiza".

Se hizo el silencio y todos giramos nuestras orejas hacia él, quién aprovechó aquel momento de atención máxima para contarnos la loquísima historia de la médium ibicenca que ayudó a Cristo (su ex compañero de piso) a encontrar a su Lucifer (su lindo gatito).

¿La historia promete verdad?. Pues sintiéndolo mucho os digo que tendréis que esperar a la próxima semana para escucharla. Bueno amigas, tampoco os enfadéis así conmigo... Ya sé que es una putada que te dejen a medias, pero vuestros novios lo hacen constantemente y aun así los seguís queriendo. ;)