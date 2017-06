Ibiza estaba pidiendo este blog a gritos

other

Sé que está feo empezar algo hablando de uno mismo, pero también está muy mal llegar a un sitio nuevo y no presentarse... Por otro lado y como decía el ilustre Don Miguel de Unamuno: "hablo mucho de mí, porque soy el hombre que tengo más a mano". Pues bien, una vez dicho esto allá que voy.

Mi nombre es Pablo y soy un ser humano de gama media-baja, con sus diez dedos de los pies, sus pelos en la nariz y sus dos orejas a los lados de la cabeza. Por circunstancias de la vida (y desavenencias con la ley) pasé casi 10 años de mi vida viajando por el mundo y fui contando mis aventuras a través del video blog sabáticos.com, el programa de televisión El Intermedio de LaSexta y el periódico HuffingtonPost.

Después de leer esto puede que estés pensando cosas del tipo: "joder, menudo intrépido a la par que interesante viajero curtido al calor de milenarias y lejanas culturas debe esconderse tras estas líneas". Para quitar de tu cabeza esa romántico y errónea idea aquí tienes un video que muestra a la perfección el tipo de mamarrachadas por las que me di a conocer:

Pues bien, la cosa es que hace un par de años, por otras circunstancias de la vida (y porque mis desavenencias con la ley ya habían prescrito) decidí dejar de trotar por el mundo y volver a instalarme de nuevo en España y olé. Al hacerlo pensé que este sería el fin de mis relatos viajeros ya que estos siempre han estado basados en el choque cultural y eso es algo muy difícil de encontrar en tu propio país. Pero el destino me tenía preparada una sorpresa...

Tras varios meses de ensayo error por diferentes puntos de la geografía española mi culo fue a parar a uno de los lugares más increíbles, locos y espontáneos que he visto jamás. Si amigas, estoy hablando de la isla blanca, de la joya de las pitiusas, de un lugar tan paradisiaco como surrealista. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Ibiza.

Y es que desde a este bendito lugar hace unos meses no han parado de cruzarse en mi camino personajes pintorescos, historias disparatadas y situaciones rocambolescas que poco a poco he ido recopilando y que a partir de ahora quiero compartir con el mundo. ¿Porqué? Pues para hacer de nuestro bello planeta un lugar mejor donde niños y niñas puedan sonreír cada mañana. Bueno por eso y porque espero que algún día alguien me pague por ello... pero es más por lo primero que por lo segundo, palabrita del niño Jesús.

Así pues, damas y damos (redoble de tambores), caballeros y caballeras (fuegos artificiales), bienvenidos al día 1 de la era Typic d'aqui, un blog desde el que cada semana (si las fuerzas del orden no lo impide) te contará las historias, curiosidades y anécdotas del único lugar del mundo mundial donde puedes ver cosas como estas:

Larga vida a Ibiza, larga vida a las sonrisas de los niños del mundo, larga vida a Typic d'aquí.

-------------------

