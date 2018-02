¿Nació Aníbal en Ibiza?

Ibiza, año 195 a.c.

Fragmento extraído de la conversación entre Flavia Agripina Tur y su vecina Octavia Tercia Marí en la peluquería "Rizos Rizae Rizum" de Santa Eulària des Riu. Ibiza:

- Uy, uy, uy, Octavia Tercia, por la gloria de Zeus de lo que me acabo de enterar...

- ¡Cuéntame Flavia Agripina, no me tengas más en vilo!

- Pues resulta que me acaban de contar que Aníbal nació en Las Pitiusas.

- ¿Aníbal Smith, el canoso del Equipo A?

- Pero qué Equipo A, ni qué niño muerto. El otro, el salvaje ese que tenía acojonado a medio mundo...

- ¡No me digas qué Aníbal Lecter era payés!

- Oh gran Júpiter, dame paciencia... ¡ Aníbal Barca mujer, el loco ese que cruzó loS Alpes en elefante!

- Ahhhh, haber empezado por ahí. ¿El cuñado de Asdrubal "El bello"?.

- Ese mismo.

- Fíjate tú, tanto que se le llenaba la boca a la abuela diciendo que el niño había nacido en los barrios altos de Cartago...

- Ni el Cartago, ni la Cartaga, en la isla de Conejera nació el muchacho.

- Pues si te digo la verdad, no me sorprende nada lo que me dices. A mí la familia Barca esa siempre me han parecido un atajo de muertos de hambre.

Pues si amigas, al igual que algunos divertidos e intrépidos historiadores catalanes aseguran que Barcelona es la auténtica cuna de Cristóbal Colón, otro aguerrido grupo de simpáticos ibicencos con gafas aseguran que Aníbal Barca, el mejor estratega militar de todos los tiempos después deKim Jong-un, nació en nuestra querida isla blanca.

Según esta teoría los acontecimientos sucedieron más o menos así: Corría el año 247 a.c cuando el patriarca de la familia Barca, llamado Amílcar, decidió que era el momento de un cambio de aires. Los Barca llevaban siglos viviendo en Cartago (norte de Túnez) pero la cosa por allí se estaba poniendo bastante chunga políticamente hablando, lo que unido al hecho de no tener un Mercadona ni un Primark a 2.000 años a la redonda, hizo que el clan tomara la dura decisión de cruzar el mediterráneo en busca de un futuro más halagüeño para el nuevo hijo que les venía en camino. Así que una fría noche de invierno metieron todas sus pertenencias en un barco y zarparon en dirección a la península ibérica.

Pero no tan rápido amigas, porque Poseidón, que además de rey de los mares siempre ha sido un tipo bastante toca pelotas, les tenía preparada una sorpresita en forma de tremendo temporal. Las enorme olas y el fuerte viento hicieron que la embarcación se fuera a la deriva. Y tras varias horas luchando contra los elementos, el experimentado capitán consiguió atracar la nave en una pequeña cala en la illa de Sa Conillera, al noreste de la costa Ibicenca.

Entre el susto, los vaivenes y lo avanzado de su embarazo, la abnegada esposa de Amílcar estaba ya que se paría encima, así que esa misma noche sin más dilación (o mejor dicho sin más dilatación), la señora alumbró en una cueva de la islaal pequeño Aníbal. Y colorín colorado, esta es la azarosa pero irrefutable razón dada por algunos señores y señoras para afirmar que el a priori general cartaginés en realidad siempre ha sido, es y será más pitiuso que Es Vedrà.

¿Cómo?, ¿que esta te parece una teoría poco sólida, nada contrastada y un poco mierdosa?. Pues no habéis oído aún nada majos... Os diré que hay una segunda versión de la historia mucho más hard core y atrevida que esta, según la cual, el verdadero nombre de Aníbal debería ser Vicent Aníbal Tur Marí... Pero eso te lo contaré la próxima semana.

