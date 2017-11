Fan del profesor Xavier y los cómics de X-men desde pequeño, Xavier Domenèch tiene más líos en su vida que la pelea que mantiene desde hace años con los cordones de sus zapatos. Si gana las elecciones como candidato a la Generalitat, va a tener que emplearse a fondo en atar con brío y mano izquierda un gobierno casi imposible. Tendrá que hacerlo con más arte que el que utiliza con sus propios cordones, permanentemente desatados para divertimento de amigos y periodistas.

En esta campaña atípica, trata de 'vender' a su partido como el único no adscrito a un bloque y con la capacidad de gobernar para todos y no solo para una parte de los catalanes. Niega que hayan sido ambiguos y apuesta por una constitución como la de California para Cataluña.

¿Qué van a hacer para que regresen las grandes y medianas empresas que se han ido de Cataluña?

Las grandes empresas que se han ido son básicamente catalanas. Las grandes multinacionales como Seat no se han ido. Que vuelvan es un proceso que no es reversible de forma inmediata. A mí me preocupa mucho más la pequeña y la mediana empresa. Es la que genera el 70% de la ocupación en Cataluña. Sí, también me preocupan las grandes, pero las pequeñas y medianas necesitan más apoyos aún. Ahí sí que tenemos que hacer un trabajo específico. Primero, para buscar la seguridad que les dé tranquilidad; segundo, desde el sector público, dotarlas de instrumentos tanto de financiación como de apoyo para que puedan seguir.

"Ya basta. Después de la hoja de ruta y de la DUI, lo que había era la nada. Han cometido una irresponsabilidad enorme".

Lluis Salvadó, exsecretario de Hacienda del Govern, decía que ustedes estaban "histéricos y jiñados" ¿Tantos votos les quita el independentismo?

Creo que Salvadó expresa más sus deseos que realidades. No recuerdo ningún momento en el que hayamos estado "jiñados", la verdad. Preocupados por la situación, sí. Muchísimas veces. Pero ya basta. Unas personas que hicieron una declaración unilateral de independencia sin saber dónde iban, que al día siguiente lo que vimos básicamente es un president hablando por plasma en una grabación en Girona y no en la Generalitat, un fin de semana que estuvimos sin Gobierno; viendo como después de la hoja de ruta y de la DUI, lo que había era la nada. Además, han cometido una irresponsabilidad enorme, porque no lo hicieron ellos solos. Llevaron al país a esta situación.

¿Por qué han sido antes ambiguos con el independentismo?

Sinceramente, creo que salimos mucho antes que nadie a decir que la DUI era una irresponsabilidad. Después otros partidos se han sumado a nuestro "ni Dui ni 155". No entiendo esa acusación de ambigüedad. El Partido Popular, que gobierna, ha sido incapaz de hacer una propuesta más allá del Código Penal y del Tribunal Constitucional. El PSC primero dijo referéndum pactado, después que no; en las elecciones salieron Carme Chacón y Miquel Iceta diciendo que a lo mejor sí; luego volvieron al no y ahora dicen que el referéndum, pero en la reforma federal. Tenemos a Esquerra y PDeCAT, que gobernaban la Generalitat. Primero dijeron que el 27 de septiembre ya había sido un referéndum. Después que referéndum pactado y nos fuimos al Pacto Nacional por el Referéndum; luego que referéndum unilateral. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, referéndum pactado y que Cataluña conviva en un estado plurinacional.

AGENDA SOCIAL POR ENCIMA DEL PROCÉS

Da la impresión de que el programa de estas elecciones es sólo el procés, y de nuevo, un plebiscito sobre el independentismo ¿Es que no hay otros asuntos importantes que preocupen a los catalanes?

Hay un intento de que sean plebiscitarias sobre el procés y el independentismo. Eso les interesa hasta a los partidos que formaban el gobierno de la Generalitat, y también a Ciudadanos, al PP y al PSC. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Hay una parte que enjuiciará el cómo hemos llegado hasta aquí, no tanto el sí o el no al independentismo. Y hay otra parte que incluirá cómo superamos lo que hemos vivido y qué queremos que sea el centro del debate.

"Para formar Gobierno primarán los problemas sociales y económicos"

¿Alguien se ocupa de la agenda social, de los problemas económicos?

Hay dos propuestas de gobierno encima de la mesa. Por un lado, un gobierno del PSC con el PP y Ciudadanos. La otra es reeditar el Govern que ya existía, con Esquerra y el PDeCAT. Ambas propuestas se configuran en torno al procés. Un gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y del PSC no tiene nada que ver con políticas sociales, solo buscan mayoría frente al procés. Nosotros vamos a hacer una campaña basada en dos motivos: protagonizar la remontada y salir de ese bucle al que nos ha arrastrado el independentismo. Por eso vamos a hablar de la agenda social y económica.

A la hora de hacer socios de Gobierno después del día 22 ¿qué va a primar?

La agenda independentista seguro que no, porque nosotros no somos independentistas. Primarán las soluciones a los problemas sociales y económicos, solo que para abordarlos hay que desbloquear los problemas políticos.

¿El desbloqueo político se soluciona con un referéndum?

Hay un 80% de catalanes que están a favor del derecho a decidir y hay un 70% que creen que el Estado autonómico, tal y como lo conocemos, está agotado en Cataluña. Pero eso también tiene ver que con cómo queremos los catalanes vivir entre nosotros. Para eso tendría que haber un Pacto de Claridad, algo que ya teníamos y que se rompió. Era el Pacto Nacional por el Referéndum, donde se agrupaban los grandes sindicatos, las patronales, las grandes entidades del país. Una propuesta construida entre todos, esa Ley de Claridad que luego se negociará con el Estado.

"Iceta ahora mismo tiene dos apoyos, uno es Durán i Lleida, que ha dicho que le votará, y el otro es Aznar".

¿Podría haber puntos de encuentro con el PSC?

Espero que el PSC concrete su programa. Han puesto de número tres en sus listas a Unió Democrática. No sé qué van a votar en el Parlament de Catalunya en asuntos tales como los derechos LGTBI o el aborto.

Iceta ahora mismo tiene dos apoyos, uno es Durán i Lleida y el otro es Aznar. Duran i Lleida ha dicho que lo votará y José María Aznar ha dicho que en Cataluña hay que votar primero a Ciudadanos, luego al PP y tercero al PSC. Allá ellos, nosotros no estaremos ahí.

¿Están solos? Usted ha colocado al resto de partidos en un bloque u otro.

Estas elecciones son una oportunidad para el desbloqueo. A todos aquellos que pongan la agenda social en el centro y que abandonen la construcción de bloques, les vamos a tender la mano.

En esta campaña electoral vamos a ver muchas cosas. Hemos visto a un dirigente del bloque gubernamental decir que no estábamos preparados, hemos visto a Joan Tardà asegurar que no había independencia porque no había una mayoría de catalanes que la quisiera y que no se tenía que haber abandonado la senyera por la estelada. También dirigentes de Esquerra Republicana como Anna Simó, han dicho que la DUI no era válida. Vamos a esperar a lo que se dice en la campaña y después de la campaña.

FUTURO CANDIDATO DE UN PARTIDO REFORMADO

¿Pablo Iglesias le ha ofrecido ser secretario general de Podemos en Cataluña?

Ahora mismo eso no está en mi mente. Tenemos unas elecciones por delante, por tanto no está ni planteado. Yo soy Coordinador General de Catalunya en Comú y esa es mi principal ocupación y responsabilidad.

Entonces, ¿Pablo Iglesias no se lo ha ofrecido?

(Suspiros) Cuando creamos Catalunya en Comú hubo gente de Podemos –Vicenç Navarro y Jessica Oliart-, muy votados, que entraron en el Consejo Estatal, pero no entró la dirección de Podemos. Sería importante que en el futuro solucionemos eso, ver cómo construimos un espacio que integre todas las almas de quienes estamos por un cambio progresista. Me ocupa más esto que pensar si voy a ser secretario general.

¿Ha entendido el proceso de Dante Fachini?

Creo que sí, pero primero tendría que escuchar sus propias reflexiones y no hemos podido vernos. Hemos quedado en quedar a tomar un café. La cuestión es que hay algo en el procés que es muy cálido, en el sentido de que cuando te integran en su mundo -el independentismo- hay un dominio claro de espacios culturales y espacios mediáticos.

¿Intentó convencer a Ada Colau para que fuese la candidata en su lugar?

Ese debate se cerró hace mucho tiempo. La alcaldía de Barcelona, estratégicamente y en todos los sentidos, es un espacio central.

Entonces, no es candidata por una cuestión táctica, porque es más rentable ser alcaldesa de Barcelona.

Ada es la alcaldesa de Barcelona y tiene un compromiso adquirido en las elecciones, El Ayuntamiento de Barcelona es una apuesta muy fuerte, te abre una puerta no sólo en términos catalanes o españoles, sino de proyección internacional.

"Yo soy hijo de la escuela pública y ha sido un factor de integración impresionante"

HIJO DE LA ESCUELA PÚBLICA

¿Hay que revisar la política de educación en Cataluña? ¿Tiene que enseñarse el castellano igual que el catalán?

La ley de Educación catalana establece que tiene que haber una inversión del 6% del PIB en educación y ahora estamos muy por debajo. Cuando se presentó una moción de censura en el Parlament pidiendo que esto se hiciera en un plazo de 6 años, Junts Pel Sí y PP votaron juntos en contra. Yo soy hijo de la escuela pública, en la que la mayoría eran hispanoparlantes y que ha sido un factor de integración impresionante.

¿No hay adoctrinamiento?

Depende. Desde el punto de vista de Ciudadanos, todo el que no piense como ellos está adoctrinado. Yo sería una persona profundamente adoctrinada desde esa lógica. Esa idea de una escuela pública colonizada por el nacionalismo yo no la he vivido. Tenía más que ver con los valores progresistas de los 70.

¿El independentismo está reforzando a Rajoy en el resto de España?

Hace muchos años que el PP da por perdida a Cataluña. Como no va a obtener muchos votos, piensa en qué beneficios puede lograr. Pero cuando juegas con fuego también te quemas. Paradójicamente, Ciudadanos, que parecía una propuesta regeneracionista centrista, se está posicionando a la derecha del Partido Popular y sin complejos. Al PP puede pasarle que cuando alimentas la bestia, al final la bestia te acaba comiendo a ti.

¿El día 22 vuelve a empezar el conflicto catalán?

¿Me dejas hacer una broma aunque es gravísimo? El día 22 es la Lotería de Navidad, el 23 es el Barça- Madrid y el 24 Nochebuena. Creo que Rajoy eligió la fecha aposta.

"California tiene una constitución y es un Estado de Estados Unidos"

¿Cuál sería su propuesta territorial para Cataluña?

Nuestra propuesta es que construyamos el modelo territorial entre todos y que se pueda decidir en un referéndum pactado sobre la independencia o no de Cataluña.

El ideal es que Cataluña tendría que estar dentro de un Estado Plurinacional, con un reconocimiento de soberanía plena y de soberanías compartidas. Hay unas cuotas de bilateralidad, mayores cotas de autogobierno y un encaje de naturaleza confederal. Para mí ese sería el modelo. El PSC en su último congreso aprobó un Estatut con rango de constitución. California tiene una constitución y es un Estado de Estados Unidos.

Es decir, que su modelo ideal tendría una Constitución

Muchas veces la gente se rasga las vestiduras. Vamos a avanzar dentro de una semana la propuesta. Mayores cuotas de autogobierno, reconocimiento de bilateralidad, construcción de una España plurinacional en la que se reconozca que Cataluña es una nación. Cuando la concretemos más igual hay cosas de estas.

¿Cómo han llevado la pérdida de la Agencia del Medicamento?

Puede ser que la situación política no haya ayudado. España tiene cuatro agencias, es uno de los países de Europa que más tiene. Hay cosas que yo desconozco de las negociaciones políticas.

¿Puede ser un plus añadido hacer la campaña desde la cárcel?

Queremos que nuestros adversarios políticos estén fuera y derrotarles en las urnas. Más allá de las elecciones, yo quiero que estén en la calle.

¿A qué achaca la caída de Podemos y las confluencias en las encuestas de intención de voto?

Es un momento de polarización y de reacción. Podemos ha hecho una apuesta muy fuerte con la idea de construir un Estado plurinacional y eso puede tener costes en las encuestas pero es una apuesta de futuro. Las encuestas hay que verlas pero el 20-D de 2015 apuntaban que Ciudadanos iba a tener 70 diputados y Podemos se quedaría con 20 o 30, y fue a la inversa. Eso pasó.