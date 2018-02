4 herramientas para ser más productivo día a día

'¿Qué herramientas usas día a día que te ayudan a ser más productivo?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Luis M Gil, Fundador en Inspira y Avanza:

La verdad es que con el tiempo mi lista de herramientas ha crecido gracias a que he encontrado algunas que no sólo me hacen más productivo sino que, en realidad, también hacen mi vida más sencilla.

Por ejemplo, desde que emprendí he ido sumando a mi "caja de herramientas" personal algunas herramientas online que, además de servir a mi negocio, me permiten gestionar y administrar mi tiempo de tal manera que me rinde mucho más y puedo utilizar el que me queda libre para relajarme, compartir con mi familia o cualquier otra actividad que me plazca (generalmente, intento conservar tiempo de esparcimiento y no saturarlo todo de trabajo porque se ha demostrado que el descanso y el disfrute hace nuestras horas laborales más productivas e incrementa nuestro bienestar). A continuación te comento algunas de las herramientas que más utilizo, en función de su utilidad particular:

En lo referente a la organización y gestión del tiempo: Precisamente en relación a lo que te comentaba más arriba, hay tres herramientas que considero fundamentales y que me gustan tanto que suelo usarlas en simultáneo, se trata de Evernote, Trelloy Timecamp. Las tres funcionan de maravilla, independientemente de la actividad a la que te dediques y de si le das un uso más personal o profesional. Email marketing y redes sociales: Uno de los aspectos fundamentales de mi emprendimiento (y creo que de la mayoría, considerando la época en la que vivimos) es el manejo de las redes... tener presencia en ellas y gestionarlas de manera eficiente es sumamente importante pero conforme el negocio va creciendo y, con él, el número de redes que manejas y la cantidad de personas que atiendes, su gestión puede tornarse abrumadora. Para utilizar las redes de manera eficiente utilizo Hootsuite, mientras que para hacer email marketing me inclino por BenchmarkEmail, aunque MailChimp también es una excelente alternativa. Las herramientas que te ofrece Google: En mi opinión personal, el éxito de Google está más que justificado. Google te brinda una serie de herramientas (algunas desconocidas o desaprovechadas) que puedes utilizar en tu vida personal y también para optimizar tu negocio, yo las utilizo a diario y no puedo dejar de recomendarte que le eches un vistazo a todas las alternativas que te ofrece y sus características, estoy seguro de que te serán de utilidad.

Adicionalmente, herramientas de diseño como Canva me han ayudado mucho a sacar adelante la parte más visual de mi negocio. Si es algo que también es importante para ti, Canva te ofrece una gran cantidad de posibilidades que se ajustan a tu presupuesto ya que tiene una excelente versión gratuita y una de pago, si necesitas algo más específico o formal.

Por otro lado, hay herramientas de trabajo más personales, como lo serían los hábitos que puedes adoptar en función de tus características y necesidades. Por ejemplo, llevar una agenda, una planificación a corto, mediano y largo plazo, mantener espacios en los que puedas estar contigo mismo y permitirte reflexionar y crear, así como también iniciar o mantener un proceso de introspección en el que puedas identificar tus debilidades, fortalezas, amenazas y áreas de oportunidad, para lo que puedes utilizar un análisis DAFO y luego hacer uso de esas conclusiones para trabajar en desarrollar o hallar aquello que necesitas. Por mencionar un ejemplo, puedes buscar colaboradores que compensen esas áreas en las que de pronto no cuentas con tanta destreza o en las que no te apetece trabajar.

Si gustas, puedes echarle un vistazo a un artículo en mi blog donde hablé más extensamente de las herramientas online que te comenté anteriormente. Espero te sirvan y pronto puedas ver resultados concretos.

