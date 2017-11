'¿Cómo perciben la belleza las personas ciegas?' apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Raúl Díaz Moreno, ciego:

Bien, vamos a ver... La apreciación de la belleza no tiene nada que ver a la que se tiene cuando alguien ve, para mí principalmente para apreciar la belleza de una persona tiene estos factores: uno la sonoridad de su voz al hablar, dos la manera de expresarse, y tres la manera de dirigirse a mi.

Eso en cuanto a la primera impresión, luego por supuesto está en ir conociendo a esa persona, teniendo en cuenta que yo no soy ciego de nacimiento, no tengo la capacidad de saber con el tacto si una persona es bella o no, puedo saber si es delgada no, o tiene buen cuerpo o no, pero las facciones desde luego que no las percibo. Se podría decir que la belleza física pasa a un segundo plano, y en lo que te fijas es el valor, belleza interior.

